«Салават Юлаев» всухую обыграл «Барыс»

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал. Гости одержали победу со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Тему Хартикайнен, Павел Коледов и Артем Сергеев.

Голкипер гостей Юха Местола отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

«Салават» продлил свою победную серию до трех матчей. В то же время клуб из Астаны проиграл в третьей игре подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» идет шестым, а «Барыс» — пятым.