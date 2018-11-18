«Салават Юлаев» всухую обыграл «Барыс»

Игроки «Салавата»
«Салават Юлаев»
В составе победителей отличились Тему Хартикайнен, Павел Коледов и Артем Сергеев.
Голкипер гостей Юха Местола отыграл на ноль, отразив 30 бросков.
«Салават» продлил свою победную серию до трех матчей. В то же время клуб из Астаны проиграл в третьей игре подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» идет шестым, а «Барыс» — пятым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Хартикайнен — 7 (бол., Умарк, Кугрышев), 25:16 — 0:1. Коледов — 3 (Майоров), 34:21 — 0:2. Сергеев — 3 (мен., п.в., Хохряков, Семенов), 57:06 — 0:3Вратари: Карлссон (56:50 — 57:06) — МетсолаБроски: 30 (9+12+9) — 30 (6+9+15)Штраф: 6 — 12