ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси
  • 20:12
    • ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»
  • 19:20
    • Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в Москве
  • 19:12
    • Зверев обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата АТР
  • 18:50
    • «Барселона» попробует купить Мбаппе, если ПСЖ накажут за нарушения ФФП
  • 17:38
    • Степанова и Букин одержали победу на этапе Гран-при в Москве
    Все новости спорта

    ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»

    КХЛ Нефтехимик ЦСКА
    Московский ЦСКА на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
    ЦСКА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Линден Вей (15-я минута) и Сергей Толчинский (33).

    За хозяев льда шайбу забросил Адам Полашек (1).

    ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 48 очками лидирует в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 26 очков.

    В следующем матче армейцы 19 ноября примут «Слован», а подопечные Андрея Назарова на следующий день на выезде сыграют с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Няттинен — 10 (бол., Руохомаа, Полашек), 1:54 — 1:0. Вей — 6 (бол., Попов, Капризов), 15:45 — 1:1. Толчинский — 4, 33:26 — 1:2Вратари: Ежов (55:35 — 56:03) — ЮханссонБроски: 23 (7+9+7) — 19 (13+1+5)Штраф: 14 — 14
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Металлург»
  • 2.11
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Турция принесет России путевку в Лигу А
  • Турция — Швеция. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Останется ли Азербайджан в борьбе за первую позицию?
  • Азербайджан — Фарерские острова. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Возьмет ли «Скуадра Адзурра» реванш за поражение в Португалии?
  • Италия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 09:580
  • 13:10
    • Рыболовлев не намерен продавать «Монако»
  • 11:58
    • Директор «Арсенала» подтвердил существование проекта Суперлиги
  • 10:14
    • «Ростову» интересен экс-полузащитник «Сандерленда»
    Хорватия перевернула ситуацию в группе Футбол ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и ИспанииРеакция прессы на матч Хорватия — Испания Вчера в 17:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португальцы в гостях у Италии, битва в Турции
  • 5.09
    •
  • 20:00
    • «Торпедо» на своем льду победило «Слован»
  • 19:49
    • «Ак Барс» в серии буллитов одолел рижское «Динамо»
  • 19:34
    • УНИКС обыграл «Нижний Новгород»
    СКА Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», «Трактор» в гостях проиграл СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября Вчера в 22:560
  • 09:25
    • 43 очка Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Торонто»
  • 18:58
    • Сербия победила Черногорию в Лиге наций
  • 18:29
    • Сборной Германии нужно смириться с понижением в классе в Лиге наций, заявил Лёв
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие