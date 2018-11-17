ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»

Московскийна выезде обыграл нижнекамский(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Линден Вей (15-я минута) и Сергей Толчинский (33).

За хозяев льда шайбу забросил Адам Полашек (1).

ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 48 очками лидирует в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 26 очков.

В следующем матче армейцы 19 ноября примут «Слован», а подопечные Андрея Назарова на следующий день на выезде сыграют с «Автомобилистом».