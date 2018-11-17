ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»

В составе победителей отличились Линден Вей (15-я минута) и Сергей Толчинский (33).
За хозяев льда шайбу забросил Адам Полашек (1).
ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 48 очками лидирует в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 26 очков.
В следующем матче армейцы 19 ноября примут «Слован», а подопечные Андрея Назарова на следующий день на выезде сыграют с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Няттинен — 10 (бол., Руохомаа, Полашек), 1:54 — 1:0. Вей — 6 (бол., Попов, Капризов), 15:45 — 1:1. Толчинский — 4, 33:26 — 1:2Вратари: Ежов (55:35 — 56:03) — ЮханссонБроски: 23 (7+9+7) — 19 (13+1+5)Штраф: 14 — 14