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    Болельщики выбрали стартовые составы на матч звезд КХЛ

    КХЛ Динамо Рига СКА ЦСКА Локомотив Автомобилист Ак Барс Металлург Мг Барыс Салават Юлаев Авангард
    Болельщики выбрали стартовые составы команд на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

    Мэтью Майоне
    Мэтью Майоне
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    По итогам голосования были определены 16 первых игроков-участников Матча Звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Дивизион Боброва

    Защитники:

    Мэтью Майоне («Динамо» Рига) — 2536 голосов;
    Патрик Херсли (СКА) — 1848;

    Нападающие:

    Никита Гусев (СКА) — 2160;
    Линус Виделль («Динамо» Рига) — 1314.

    Дивизион Тарасова

    Защитники:

    Никита Нестеров (ЦСКА) — 1683;
    Якуб Накладал («Локомотив») — 1236;

    Нападающие:

    Кирилл Капризов (ЦСКА) — 2425;
    Андрей Локтионов («Локомотив») — 1026.

    Дивизион Харламова

    Защитники:

    Пол Постма («Ак Барс») — 1802;
    Никита Трямкин («Автомобилист») — 1267;

    Нападающие:

    Найджел Доус («Автомобилист») — 2248;
    Сергей Мозякин («Металлург») — 1790.

    Дивизион Чернышева

    Защитники:

    Даррен Диц («Барыс») — 2175;
    Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 1742;

    Нападающие:

    Сергей Широков («Авангард») — 1873;
    Илья Михеев («Авангард») — 1872.

    На втором этапе свой выбор на Матч звезд сделают представители СМИ, которые в период с 15 по 20 ноября выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Далее до 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую из команд, включая вратаря.

    По итогам трех этапов будут определены 44 хоккеиста, их фамилии КХЛ объявит 19 декабря. Еще четырьмя участниками Матча звезд станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ. 0

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