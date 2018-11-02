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    НХЛ. Дубль Овечкина, 44 сейва Бобровского, дебютная шайба Каменева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Нью-Йорк Айлендерс Питтсбург Пингвинз Баффало Сэйбрз Оттава Сенаторз Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Вегас Голден Найтс Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Чикаго Блэкхоукс Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс Коламбус Блю Джекетс Филадельфия Флайерз Лос-Анджелес Кингз
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    «Торонто» — «Даллас» 1:2

    «Торонто» на своем льду уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

    На голы Джейми Бенна и Девина Шора хозяева ответили лишь точным броском Патрика Марло.

    Российский голкипер Антон Худобин отразил 31 бросок из 32. Форвард Валерий Ничушкин результативными действиями не отличился. Нападающий Александр Радулов участие в матче не принимал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Бенн — 5 (Сегин, Клингберг), 31:55 — 0:1. Шор — 3 (Янмарк, Сегин), 44:43 — 0:2. Марло — 2 (бол., Таварес, Райлли), 56:51 — 1:2Вратари: Андерсен (56:29 — 56:51, 57:42) — ХудобинШтрафы: 4-10Броски: 32 (9+7+16) — 19 (7+8+4)

    «Торонто» — «Даллас» 1:2

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 3:2 Б

    «Айлендерс» по буллитам выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    Победный буллит на счету Джоша Бейли.

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился забитым голом. Эта шайба стала 7-й в текущем сезоне. Всего на его счету 20 (7+13) очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Симон — 3 (бол., Гюнтцель, Мяяття), 6:20 — 0:1. Бэйли — 3 (мен., Сизикас), 34:46 — 1:1. Ли — 5 (Хикки, Нельсон), 50:11 — 2:1. Малкин — 7 (бол., Летанг, Кессел), 52:02 — 2:2Победный буллит: БэйлиВратари: Грайсс — МюррейШтрафы: 10-6Броски: 26 (10+8+6+2) — 31 (9+13+6+3)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 3:2 Б

    «Оттава» — «Баффало» 4:2

    «Оттава» прервала серию из четырех поражений, обыграв «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

    В составе хозяев отличились Райан Дзингел, Дилан Демело, Колин Уайт и Бобби Райан. У «клинков» — Джейсон Поменвиль и Джефф Скиннер.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Дзингел — 5 (бол., Бедкер, Уайдмэн), 6:55 — 1:0. Демело — 2 (Шабо, Дюшен), 21:00 — 2:0. Уайт — 3 (бол., Стоун, Шабо), 34:47 — 3:0. Поминвилль — 6 (Айкел, Сканделла), 40:59 — 3:1. Скиннер — 7 (бол., Ристолайнен, Айкел), 43:55 — 3:2. Райан — 3 (п.в., Стоун, Демело), 59:40 — 4:2Вратари: Андерсон — Хаттон (58:22 — 59:40)Штрафы: 8-10Броски: 32 (12+12+8) — 48 (12+13+23)

    «Оттава» — «Баффало» 4:2

    «Монреаль» — «Вашингтон» 6:4

    В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль» дома одержал победу над «Вашингтоном» — 6:4 (1:1, 2:3, 5:0).

    Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, а его соотечественники и одноклубними Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов сделали по голевой передаче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Вашингтон» — 6:4 (1:1, 2:3, 5:0)
    Голы: Котканиеми — 1 (Армиа), 2:28 — 1:0. Эллер — 2 (Нисканен, Стивенсон), 6:16 — 1:1. Галлахер — 8 (Татар), 20:32 — 2:1. Галлахер — 9 (Татар, Дано), 23:06 — 3:1. Овечкин — 9 (Кузнецов, Врана), 26:49 — 3:2. Эллер — 3 (Коннолли), 27:59 — 3:3. Овечкин — 10 (Орлов, Нисканен), 32:53 — 3:4. Котканиеми — 2 (Лехконен, Мете), 56:56 — 4:4. Доми — 6 (Райлли), 59:38 — 5:4. Армиа — 3 (п.в., Дано), 59:40 — 6:4Вратари: Прайс — Холтби (59:38 — 59:40)Штрафы: 4-6Броски: 44 (19+8+17) — 31 (13+13+5)

    «Монреаль» — «Вашингтон» 6:4

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

    «Тампа-Бэй» потерпел домашнее поражение от «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 17 минут 39 секунд. Вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
    Голы: Террис — 3 (Экхольм, Ярнкрок), 6:02 — 0:1. Йоси — 3 (Джохансен, Эллис), 19:53 — 0:2. Куккук — 1 (Киллорн, Чирелли), 34:21 — 1:2. Ярнкрок — 3 (Джохансен), 56:42 — 1:3. Саломяки — 2 (п.в., Хартман, Террис), 57:36 — 1:4Вратари: Василевский (57:25 — 57:36) — РиннеШтрафы: 2-4Броски: 43 (13+17+13) — 24 (15+4+5)

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

    «Детройт» — «Нью-Джерси» 4:3

    «Детройт» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)
    Голы: Фрк — 1 (бол., Грин, Ларкин), 7:54 — 1:0. Коулман — 4 (Зэйджак, Юханссон), 34:12 — 1:1. Ватанен — 1 (бол., Хишир, Зэйджак), 43:20 — 1:2. Расмуссен — 2 (бол., Нюквист, Чоловски), 44:59 — 2:2. Абделькадер — 2 (мен., Гленденинг), 52:50 — 3:2. Дэйли — 1 (мен., п.в., Ларкин), 59:17 — 4:2. Юханссон — 2 (бол., Холл, Хишир), 59:56 — 4:3Вратари: Ховард — Шнайдер (57:59 — 58:06, 58:32 — 59:17)Штрафы: 15-15Броски: 31 (12+10+9) — 28 (7+8+13)

    «Детройт» — «Нью-Джерси» 4:3

    «Сент-Луис» — «Вегас» 5:3

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» обыграл дома «Вегас» со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

    У победителей дубль оформил Оскар Сундквист, еще по шайбе забросили Владимир Тарасенко, Колтон Парэйко и Тайлер Бозак. У «Вегаса» отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Алекс Так и Эрик Хаула.

    Для «Сент-Луиса» (11 очков) это четвёртая победа в сезоне, команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Вегас» (11 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Вегас» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Сундквист — 1 (Томас, Фаббри), 2:02 — 1:0. Белльмар — 2, 6:29 — 1:1. Тарасенко — 6 (бол., Бозак, Марун), 23:11 — 2:1. Хаула — 2 (Теодор, Так), 23:34 — 2:2. Сундквист — 2 (Томас), 26:29 — 3:2. Парэйко — 3 (О`Райлли, Сэнфорд), 34:49 — 4:2. Так — 3 (бол., Маршессо, Карлссон), 48:02 — 4:3. Бозак — 3 (Эдмундсон), 51:47 — 5:3Вратари: Аллен — Флери (56:59)Штрафы: 8-8Броски: 26 (9+9+8) — 34 (9+10+15)

    «Сент-Луис» — «Вегас» 5:3

    «Эдмонтон» — «Чикаго» 4:0

    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» дома обыграл «Чикаго» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

    Дублем отметился Дрейк Каджула, по голу на счету Джейсона Гэррисона и Алекса Шьяссона.

    Главным героем встречи стал финский вратарь «нефтяников» Микко Коскинен. Бывший голкипер СКА отыграл на ноль, отразив 40 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Чикаго» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Каджула — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 20:18 — 1:0. Гаррисон — 1 (бол., Ридер), 39:23 — 2:0. Каджула — 4 (мен., Хайра, Беннинг), 46:49 — 3:0. Чейссон — 5 (Ридер, Драйзайтль), 50:38 — 4:0Вратари: Коскинен — УордШтрафы: 18-21Броски: 29 (8+9+12) — 40 (15+16+9)

    «Эдмонтон» — «Чикаго» 4:0

    «Калгари» — «Колорадо» 6:5

    «Калгари» на своем льду вырвал победу у «Колорадо» — 6:5 (0:0, 1:4, 5:1)

    У хозяев шайбы забросили Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Джеймс Нил, Марк Джордано и Михаэль Фролик. В составе «Корлорадо» отметились Колин Уилсон (дубль), Шелдон Дрис, Карл Седерберг и Владислав Каменев.

    Для российского хоккеиста эта шайба стала первой в НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Колорадо» — 6:5 (0:0, 1:4, 5:1)
    Голы: Каменев — 1 (мен.), 23:22 — 0:1. Дрис — 1 (Бэрри, Керфут), 25:12 — 0:2. Баклунд — 2 (Ткачак, Джиордано), 26:34 — 1:2. Уилсон — 4 (Дрис, Коул), 31:04 — 1:3. Седерберг — 5 (Бурк), 36:41 — 1:4. Линдхольм — 9 (бол., Джиордано, Монахэн), 40:47 — 2:4. Монахэн — 6 (Хэнифин, Райан), 45:21 — 3:4. Нил — 3 (Годро, Вялимяки), 50:52 — 4:4. Джиордано — 2 (Баклунд, Ткачак), 53:47 — 5:4. Фролик — 6 (Ткачак, Броди), 54:54 — 6:4. Ландескуг — 11 (бол., Уилсон, Керфут), 58:57 — 6:5Вратари: Смит — Варламов (56:30 — 56:54, 57:10 — 58:57, 59:05 — 59:15, 59:32)Штрафы: 21-24Броски: 37 (13+13+11) — 26 (4+10+12)

    «Калгари» — «Колорадо» 6:5

    «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3 Б

    В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

    В серии буллитов победный бросок исполнил Матс Цуккарелло.

    Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Он был признан первой звездой встречи.

    «Анахайм» потерпел седьмое подряд поражение, «утки» с 13 очками располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» (11) — 13-е на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Хэйс — 3 (бол., Хауден, Хитил), 21:42 — 0:1. Сильверберг — 4 (бол., Ракелль, Гецлаф), 32:31 — 1:1. Хауден — 3 (Веси, Стаал), 34:29 — 1:2. Ракелль — 3 (Гецлаф, Фаулер), 59:34 — 2:2Победный буллит: ЦуккареллоВратари: Гибсон (57:59 — 59:34) — ГеоргиевШтрафы: 6-6Броски: 30 (7+11+11+1) — 24 (7+10+4+3)

    «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3 Б

    «Сан-Хосе» — «Коламбус» 1:4

    «Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

    «Акулы» вышли вперед на 12-й минуте после гола Кевина Лабанка, на что «голубые жакеты» ответили четырьмя шайбами. За «Коламбус» отличились Энтони Дюклер, Сет Джонс, Ник Фолиньо и Джош Андерсон.

    Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 44 из 45 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провел на льду 18 минут 40 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Лабанк (Кутюр, Влашич), 11:50 — 1:0; Дюклер (Мюррей, Веннберг), 16:30 — 1:1; Джонс (Дюклер, Седлак), 29:15 — 1:2; Фолиньо (Нутиваара), 38:40 — 1:3; Андерсон, 58:59 — 1:4Вратари: Делл (57:02 — 57:22, 57:39 — 58:59) — БобровскийШтрафы: 4-8Броски: 45 (10+10+25) — 27 (11+8+8)

    «Сан-Хосе» — «Коламбус» 1:4

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» 2:5

    «Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

    Нападающий «королей» Илья Ковальчук забил гол и отдал результативную передачу. Теперь на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах.

    Защитник «летчиков» Иван Проворов отметился заброшенной шайбой, отличившись во втором матче регулярного чемпионата кряду. В его активе 5 (2+3) очков в 13 матчах.

    «Лос-Анджелес» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
    Голы: Проворов — 2 (Уис, Уил), 17:35 — 0:1. Картер — 3 (бол., Копитар, Ковальчук), 30:04 — 1:1. Симмондс — 7 (Линдблум, Патрик), 30:53 — 1:2. Линдблум — 3 (Ворачек, Патрик), 34:05 — 1:3. Ковальчук — 4 (Картер, Тоффоли), 38:41 — 2:3. Жиру — 4 (Кутюрье), 54:27 — 2:4. Хегг — 3 (п.в., Эллиотт), 56:49 — 2:5Вратари: Кэмпбелл (56:30 — 56:49) — ЭллиоттШтрафы: 2-10Броски: 27 (7+14+6) — 31 (13+10+8)

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» 2:5
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