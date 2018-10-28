СКА забросил семь шайб «Словану» в Вене

Питерскийодержал разгромную победу над(7:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Вене.

В составе клуба из Санкт-Петербурга дубль оформил Сергей Плотников , также заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Ярко Коскиранта, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Олег Ли.

Никита Гусев записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Голкипер Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

СКА одержал победу во втором матче подряд, серия поражений клуба из Словакии достигла четырёх игр. 26 октября «Слован» уступил в Вене московским «армейцам» со счётом 0:9.