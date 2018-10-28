СКА забросил семь шайб «Словану» в Вене

В составе клуба из Санкт-Петербурга дубль оформил Сергей Плотников , также заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Ярко Коскиранта, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Олег Ли.
Никита Гусев записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Голкипер Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 30 бросков.
СКА одержал победу во втором матче подряд, серия поражений клуба из Словакии достигла четырёх игр. 26 октября «Слован» уступил в Вене московским «армейцам» со счётом 0:9.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)
Голы: Херсли — 11 (бол., Карпов, Гусев), 7:14 — 0:1. Коскиранта — 3 (Земченок, Гусев), 32:17 — 0:2. Плотников — 4 (Дергачев), 32:46 — 0:3. Хафизуллин — 3 (Кетов, Каблуков), 40:38 — 0:4. Кузьменко — 2 (Барабанов), 46:39 — 0:5. Плотников — 5 (бол., Карпов, Гусев), 48:43 — 0:6. Ли — 1 (Кетов, Гавриков), 59:38 — 0:7Вратари: Штепанек — ХелльбергБроски: 30 (11+12+7) — 35 (9+11+15)Штраф: 14 — 2