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    Дубль Казакова помог «Сибири» обыграть «Витязь»

    КХЛ Витязь Сибирь
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Сибирь»
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    В составе победителей дубль оформил Максима Казакова, еще по разу отличились Александр Шаров и Данил Романцев.

    За подмосковную команду шайбы забросили Миро Аалтонен и Александр Сёмин.

    «Сибирь» с 12 очками занимает последнее место в Восточной конференции. «Витязь» идет седьмым на Западе — 19 очков.

    «Сибирь» одержала вторую победу в последних трёх матчах, дружина Валерия Белова потерпела второе поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
    Голы: Аалтонен — 9 (Мозик, Семин), 15:52 — 0:1. Казаков — 4 (Наумов, Михайлов), 24:40 — 1:1. Казаков — 5 (Наумов, Михайлов), 26:10 — 2:1. Семин — 4 (Аалтонен), 31:16 — 2:2. Шаров — 3 (бол., Пелтола, Алексеев), 36:12 — 3:2. Романцев — 7 (Ткаченко), 47:41 — 4:2Вратари: Тэйлор — Ортио (58:11)Броски: 40 (15+19+6) — 31 (4+7+20)Штраф: 4 — 6
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