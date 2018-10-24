Дубль Казакова помог «Сибири» обыграть «Витязь»

«Сибирь»
«Сибирь»
В составе победителей дубль оформил Максима Казакова, еще по разу отличились Александр Шаров и Данил Романцев.
За подмосковную команду шайбы забросили Миро Аалтонен и Александр Сёмин.
«Сибирь» с 12 очками занимает последнее место в Восточной конференции. «Витязь» идет седьмым на Западе — 19 очков.
«Сибирь» одержала вторую победу в последних трёх матчах, дружина Валерия Белова потерпела второе поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Голы: Аалтонен — 9 (Мозик, Семин), 15:52 — 0:1. Казаков — 4 (Наумов, Михайлов), 24:40 — 1:1. Казаков — 5 (Наумов, Михайлов), 26:10 — 2:1. Семин — 4 (Аалтонен), 31:16 — 2:2. Шаров — 3 (бол., Пелтола, Алексеев), 36:12 — 3:2. Романцев — 7 (Ткаченко), 47:41 — 4:2Вратари: Тэйлор — Ортио (58:11)Броски: 40 (15+19+6) — 31 (4+7+20)Штраф: 4 — 6