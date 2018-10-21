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    «Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне

    КХЛ Автомобилист Локомотив
    Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Автомобилист»
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    В составе победителей голы на счету Максима Рассейкина и Стефана Да Косты. В составе «Локо» отличился Брэндон Козун.

    «Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Рассейкин — 2 (Вишневский), 5:47 — 0:1. Козун — 6 (Осипов, Локтионов), 13:23 — 1:1. Да Коста — 9 (Секстон), 64:41 — 1:2Вратари: Коновалов — КоваржБроски: 32 (15+10+6+1) — 38 (10+12+9+7)Штраф: 8 — 6
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