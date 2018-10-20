НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллит

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«Вашингтон» — «Флорида» 5:6 Б

«Вашингтон» на своем льду проиграл по буллитам «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Голами в составе хозяев отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём, у гостей — Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо. Также на счету последнего победный буллит.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дважды ассистировал партнерам, а Евгений Дадонов из «Флорида» забил гол и сделал результативную передачу. На счету Кузнецова также реализованных буллит.

Капитан «столичных» Александр Овечкин остался без набранных очков и не реализовал свою попытку в послематчевой серии.

«Вашингтон» с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Флориды» это первая победа в сезоне, команда располагается на 15-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 5:6 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Трочек — 2 (Юбердо, Петровик), 10:49 — 0:1. Карлсон — 4 (Эллер, Кемпны), 15:26 — 1:1. Дадонов — 3 (бол., Барков, Трочек), 15:58 — 1:2. Сивиур — 1 (Юбердо, Трочек), 16:36 — 1:3. Маккэн — 1 (Мальгин, Яндл), 18:52 — 1:4. Коннолли — 1 (Врана, Дьос), 21:48 — 2:4. Врана — 2 (Эллер, Коннолли), 28:38 — 3:4. Смит-Пелли — 1 (Нисканен, Кузнецов), 33:15 — 4:4. Юбердо — 2 (бол., Дадонов, Хоффман), 39:09 — 4:5. Бэкстрем — 2 (бол., Эллер, Кузнецов), 58:35 — 5:5Победный буллит: ЮбердоВратари: Холтби (Копли, 20:00, 57:50 — 58:35) — Раймер (Хатчинсон, 33:15)Штрафы: 16-8Броски: 31 (5+16+8+2) — 30 (11+6+10+3)

«Вашингтон» — «Флорида»

«Даллас» — «Миннесота» 1:3

«Даллас» в домашнем поединке уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

Голы у победителей на счету защитников Мэтта Дамбы, Райана Сутера, а также форварда Зака Паризе. Единственную шайбу в составе «звезд» забросил нападающий Джейсон Спецца.

«Даллас» с шестью очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (8) подняла их на восьмую позицию.

НХЛ. Регулярный матч «Даллас» — «Миннесота» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Спецца — 1 (Хейсканен, Шор), 40:36 — 1:0. Дамба — 3 (Гранлунд, Паризе), 49:37 — 1:1. Сутер — 2 (Стаал, Зукер), 52:54 — 1:2. Паризе — 2 (п.в., Сутер), 59:00 — 1:3Вратари: Бишоп (57:51) — ДубникШтрафы: 4-6Броски: 34 (6+24+4) — 36 (8+13+15)

«Даллас» — «Миннесота»

«Калгари» — «Нэшвилл» 3:5

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» одержал выездную победу над «Калгари» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

В составе победителей отличились Райан Джохансен, Крэйг Смит, Кевин Фиала, Зак Риналдо и Филип Форсберг. За «Калгари» голы забили Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт.

«Хищники» одержали шестую победу в сезоне и вышли на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, у них 12 очков. «Калгари» (8) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Джохансен — 2 (Форсберг, Эллис), 0:51 — 0:1. Линдхольм — 5 (Годро, Джиордано), 18:43 — 1:1. Смит — 3 (Террис, Фиала), 24:09 — 1:2. Ткачак — 3 (бол., Линдхольм, Джиордано), 32:51 — 2:2. Фиала — 1 (бол., Эллис, Террис), 34:23 — 2:3. Беннетт — 2 (Райан, Стоун), 42:20 — 3:3. Риналдо — 1 (Вебер), 46:31 — 3:4. Форсберг — 5 (п.в.), 59:28 — 3:5Вратари: Смит (57:39 — 59:28) — Ринне (Сарос, 45:09)Штрафы: 6-4Броски: 27 (3+10+14) — 31 (8+10+13)