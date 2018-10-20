НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллит

«Вашингтон» — «Флорида» 5:6 Б
«Вашингтон» на своем льду проиграл по буллитам «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Голами в составе хозяев отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём, у гостей — Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо. Также на счету последнего победный буллит.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дважды ассистировал партнерам, а Евгений Дадонов из «Флорида» забил гол и сделал результативную передачу. На счету Кузнецова также реализованных буллит.
Капитан «столичных» Александр Овечкин остался без набранных очков и не реализовал свою попытку в послематчевой серии.
«Вашингтон» с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Флориды» это первая победа в сезоне, команда располагается на 15-м месте.
«Даллас» — «Миннесота» 1:3
«Даллас» в домашнем поединке уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).
Голы у победителей на счету защитников Мэтта Дамбы, Райана Сутера, а также форварда Зака Паризе. Единственную шайбу в составе «звезд» забросил нападающий Джейсон Спецца.
«Даллас» с шестью очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (8) подняла их на восьмую позицию.
«Калгари» — «Нэшвилл» 3:5
В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» одержал выездную победу над «Калгари» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
В составе победителей отличились Райан Джохансен, Крэйг Смит, Кевин Фиала, Зак Риналдо и Филип Форсберг. За «Калгари» голы забили Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт.
«Хищники» одержали шестую победу в сезоне и вышли на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, у них 12 очков. «Калгари» (8) — шестой.