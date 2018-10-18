Магнитогорский «Металлург» одолел «Авангард»

Магнитогорскийна домашней арене одержал победу над омскимсо счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:0)

В составе победителей дублем отличился Сергей Мозякин, также по шайбе провели Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин. За проигравших забил Сергей Широков.

«Металлург» набрал 25 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Авангарда» 29 очков и вторая позиция.