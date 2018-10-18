Магнитогорский «Металлург» одолел «Авангард»

Евгений Тимкин
ХК «Металлург»
В составе победителей дублем отличился Сергей Мозякин, также по шайбе провели Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин. За проигравших забил Сергей Широков.
«Металлург» набрал 25 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Авангарда» 29 очков и вторая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Пакаринен — 6 (Вольски, Расмуссен), 24:17 — 1:0. Широков — 10 (Петров), 41:23 — 1:1. Мозякин — 8 (Кулемин, Расмуссен), 50:11 — 2:1. Мозякин — 9 (Эллисон, Матушкин), 53:58 — 3:1. Тимкин — 1 (п.в., Д. Платонов), 57:29 — 4:1Вратари: Кошечкин — Бобков (57:25 — 57:29)Штрафы: 2-0Броски: 26 (9+10+7) — 44 (9+11+24)