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    Магнитогорский «Металлург» одолел «Авангард»

    КХЛ Металлург Мг Авангард
    Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:0)

    Евгений Тимкин
    Евгений Тимкин
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    В составе победителей дублем отличился Сергей Мозякин, также по шайбе провели Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин. За проигравших забил Сергей Широков.

    «Металлург» набрал 25 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Авангарда» 29 очков и вторая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Пакаринен — 6 (Вольски, Расмуссен), 24:17 — 1:0. Широков — 10 (Петров), 41:23 — 1:1. Мозякин — 8 (Кулемин, Расмуссен), 50:11 — 2:1. Мозякин — 9 (Эллисон, Матушкин), 53:58 — 3:1. Тимкин — 1 (п.в., Д. Платонов), 57:29 — 4:1Вратари: Кошечкин — Бобков (57:25 — 57:29)Штрафы: 2-0Броски: 26 (9+10+7) — 44 (9+11+24)
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