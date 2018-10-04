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    «Нефтехимик» в гостях обыграл «Северсталь»

    КХЛ Нефтехимик Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на выезде обыграл в овертайме «Северсталь» со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0).

    Хоккеисты «Нефтехимика»
    Хоккеисты «Нефтехимика»
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    К 41-й минуте гости лидировали в счете в три шайбы, авторами точных бросков стали Дамир Шарипзянов, Эмиль Гарипов и Андрей Нестрашил. «Северсталь» сумела сравнять счет: голы Даниила Вовченко, Дениса Куляша и Валерия Васильева уместились в промежуток длиной три минуты. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Йоонаса Няттинена.

    «Нефтехимик» с 15 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на десятой строчке, имея в активе десять очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (0:1, 0:1, 3:1, 0:1)
    Голы: Шарипзянов — 3, 4:22 — 0:1. Галимов — 2 (Падакин), 34:26 — 0:2. Нестрашил — 2 (бол., Няттинен, Пуустинен), 40:37 — 0:3. Вовченко — 3 (Щербина), 41:26 — 1:3. Куляш — 1 (бол., Яшин), 42:33 — 2:3. Васильев — 1 (бол., Вовченко, Корнеев), 43:47 — 3:3. Няттинен — 5, 61:05 — 3:4Вратари: Фурх — ЕжовШтрафы: 14-16Броски: 25 (10+3+11+1) — 48 (18+19+10+1)
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