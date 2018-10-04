«Нефтехимик» в гостях обыграл «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыграл в овертаймесо счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0).

К 41-й минуте гости лидировали в счете в три шайбы, авторами точных бросков стали Дамир Шарипзянов, Эмиль Гарипов и Андрей Нестрашил. «Северсталь» сумела сравнять счет: голы Даниила Вовченко, Дениса Куляша и Валерия Васильева уместились в промежуток длиной три минуты. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Йоонаса Няттинена.

«Нефтехимик» с 15 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на десятой строчке, имея в активе десять очков.