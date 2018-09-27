Мартемьянов: Доволен тем, что «Автомобилист» выполнил игровое задание и сухарем Коваржа

Главный тренер «Автомобилиста»поделился впечатлениями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над(4:0), которая стала для его команды 11-й подряд со старта чемпионата.

«Сегодня нам противостояла такая кусачая, организованная команда. Они бьются, заряжены были сегодня. Благодарен своим ребятам за выдержку. Чувствовалась нервозность в первом периоде.

Потом более-менее нашли свою игру и играли правильно, и в обороне, и в атаке. Очень доволен тем, что команда выполнила игровое задание и сухарем Коваржа, дай бог, не последним.

В субботу предстоит матч с московским "Динамо", у которого сегодня была непростая игра в Магнитогорске? Мы тоже сегодня не на прогулке были. У "Динамо" есть преимущество: для них это второй матч серии, для нас — третий. Никаких обещаний не даём, будем сражаться.

Я, вообще, доволен формой всей команды. К сожалению, у нас Кучерявенко травмирован, но, кто есть, те и будут сражаться за победу.

Хотелось бы ещё поблагодарить болельщиков за поддержку — такая атмосфера, как сегодня, первый раз была. Спасибо всем!», — приводит слова Мартемьянова «Спорт-Экспресс». 0