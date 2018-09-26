Бывший хоккеист «Локомотива» и «Сибири» подозревается в торговле наркотиками

Нападающий сборнойи клуба НХЛподозревается в торговле наркотиками, сообщает MTV.fi.

Йори Лехтеря nhl.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Ранее полиция обнаружила двухкилограммовую партию кокаина. По данным правоохранительных органов, наркотическое вещество распространялось в ресторанах Тампере и близлежащих окрестностях с января 2017 года.

На данный момент идет досудебное расследование. В числе подозреваемых значатся 23 человека, среди которых Лехтеря. Хоккеист отрицает обвинения.

Финн с 2010 по 2014 год выступал в КХЛ, защищая цвета ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири».

Всего в КХЛ 30-летний форвард провел 209 матчей, в которых набрал 164 очка (55 голов + 109 передач). 0