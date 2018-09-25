«Спартак» разгромил на выезде «Слован»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскийна выезде обыгрализ Братиславы со счетом 4:1 (1:0,1:1,2:0).

В составе победителе шайбы забросили Ярослав Косов, Илья Зубов, Бен Максвелл и Александр Хохлачев. У проигравших отличился Марио Грман.

«Спартак» одержал третью победу кряду и с 12-ю очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Слован» дома примет «Йокерит».