«Спартак» разгромил на выезде «Слован»

Хоккеисты «Спартака»
ХК «Спартак»
В составе победителе шайбы забросили Ярослав Косов, Илья Зубов, Бен Максвелл и Александр Хохлачев. У проигравших отличился Марио Грман.
«Спартак» одержал третью победу кряду и с 12-ю очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе восемь очков.
В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Слован» дома примет «Йокерит».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Косов — 1 (Талалуев, Шашков), 15:23 — 0:1. Зубов — 1 (бол., Кутейкин), 29:04 — 0:2. Грман — 3 (Вирта, Сукель), 39:01 — 1:2. Максвелл — 3 (Лещенко, Хохлачев), 43:48 — 1:3. Хохлачев — 5 (п.в., Даугавиньш), 58:27 — 1:4Вратари: Чильяк (57:06 — 58:27) — ГудачекШтрафы: 6-8Броски: 25 (11+9+5) — 34 (7+14+13)