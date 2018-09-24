«Ак Барс» одержал победу над «Сибирью» в Казани

Фрагмент матча
«Ак Барс»
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Секач, Алексей Потапов и Роб Клинхаммер.
За новосибирский клуб отличились Шарль Бертран и Данил Романцев.
Новосибирский клуб проиграл десятый подряд матч со старта регулярного чемпионата, подопечные Зинэтулы Билялетдинова победили в третьей игре кряду.
Новосибирский клуб повторил антирекорд «Витязя» сезона 2010/11, но подмосковная команда тогда набрала три очка.
«Ак Барс» с 14 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Сибирь» в ней же расположилась на 13-й строчке.
В следующем матче казанцы 26 сентября примут «Куньлунь», а новосибирцы в этот же день на выезде встретятся со СКА. 0