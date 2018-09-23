«Спартак» победил рижское «Динамо»

Московскийобыграл рижское(3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей уже в первом периоде отличились Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.

После этого голкипер рижан Кристерс Гудлевскис уступил своё место Тимуру Билялову. Единственную шайбу «Динамо» забросил Линус Виделль.

Красно-белые одержали вторую победу кряду и переместились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо» располагается строчкой выше, имея на одно очко больше, чем у подопечных Вадима Епанчинцева.