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    «Спартак» победил рижское «Динамо»

    КХЛ Спартак Динамо Рига
    Московский «Спартак» обыграл рижское «Динамо» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Спартак» — «Динамо»
    «Спартак» — «Динамо»
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    В составе победителей уже в первом периоде отличились Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.

    После этого голкипер рижан Кристерс Гудлевскис уступил своё место Тимуру Билялову. Единственную шайбу «Динамо» забросил Линус Виделль.

    Красно-белые одержали вторую победу кряду и переместились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

    «Динамо» располагается строчкой выше, имея на одно очко больше, чем у подопечных Вадима Епанчинцева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Никонцев — 3 (Трунев, Максвелл), 3:52 — 0:1. Ганзл — 4 (Карсумс), 13:28 — 0:2. Хохлачев — 4 (Трунев, Максвелл), 14:13 — 0:3. Виделль — 6 (Майоне), 40:24 — 1:3Вратари: Гудлевскис (Билялов, 14:13, 55:44 — 55:50, 56:22) — ГудачекБроски: 27 (5+8+14) — 22 (11+6+5)Штраф: 8 — 2
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