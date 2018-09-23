«Спартак» победил рижское «Динамо»

«Спартак» — «Динамо»
«Спартак»
В составе победителей уже в первом периоде отличились Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.
После этого голкипер рижан Кристерс Гудлевскис уступил своё место Тимуру Билялову. Единственную шайбу «Динамо» забросил Линус Виделль.
Красно-белые одержали вторую победу кряду и переместились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Динамо» располагается строчкой выше, имея на одно очко больше, чем у подопечных Вадима Епанчинцева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Никонцев — 3 (Трунев, Максвелл), 3:52 — 0:1. Ганзл — 4 (Карсумс), 13:28 — 0:2. Хохлачев — 4 (Трунев, Максвелл), 14:13 — 0:3. Виделль — 6 (Майоне), 40:24 — 1:3Вратари: Гудлевскис (Билялов, 14:13, 55:44 — 55:50, 56:22) — ГудачекБроски: 27 (5+8+14) — 22 (11+6+5)Штраф: 8 — 2