«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Сочи»

«Сочи» — «Трактор»
ХК «Трактор»
Челябинцы одержали победу в овертайме.
Каждый из трех периодов основного времени завершался вничью, и в итоге к овертайму команды подошли при счете 3:3. У «Сочи» забивали Степан Старков, Дмитрий Архипов и Станислав Бочаров, у «Трактора» шайбы на счету Никиты Никитина, Виталия Кравцова и Райана Стоа.
В овертайме за секунду до сирены победу «Трактору» принес Игорь Исаев.
«Сочи» после девяти матчей набрал восемь очков и занимает девятое место на Западе, у «Трактора» — семь очков после восьми встреч и девятая строчка на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Никитин — 1 (Рыбаков), 6:11 — 0:1. Старков — 1 (Точицкий, Акмальдинов), 9:38 — 1:1. Кравцов — 2 (бол., Глинкин, Стоа), 30:31 — 1:2. Архипов — 1 (Коллинс, Воробьев), 33:30 — 2:2. Бочаров — 3 (Мусин, Овитю), 46:11 — 3:2. Стоа — 2, 46:24 — 3:3. Исаев — 1, 64:59 — 3:4Вратари: Барулин — ДемченкоШтраф: 14 — 12Броски: 29 (11+6+7+5) — 32 (15+5+8+4)