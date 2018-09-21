«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Сочи»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХКпринимал

Челябинцы одержали победу в овертайме.

Каждый из трех периодов основного времени завершался вничью, и в итоге к овертайму команды подошли при счете 3:3. У «Сочи» забивали Степан Старков, Дмитрий Архипов и Станислав Бочаров, у «Трактора» шайбы на счету Никиты Никитина, Виталия Кравцова и Райана Стоа.

В овертайме за секунду до сирены победу «Трактору» принес Игорь Исаев.

«Сочи» после девяти матчей набрал восемь очков и занимает девятое место на Западе, у «Трактора» — семь очков после восьми встреч и девятая строчка на Востоке.