ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» — ЦСКАКХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»
  • 22:04
    • Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам
  • 21:48
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»
  • 21:16
    • «Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»
  • 21:09
    • Назван лучший гол первого тура Лиги чемпионов
  • 21:00
    • Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Нимом»
    Все новости спорта

    «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Сочи»

    КХЛ Трактор Сочи
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал «Трактор».

    «Сочи» — «Трактор»
    «Сочи» — «Трактор»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Челябинцы одержали победу в овертайме.

    Каждый из трех периодов основного времени завершался вничью, и в итоге к овертайму команды подошли при счете 3:3. У «Сочи» забивали Степан Старков, Дмитрий Архипов и Станислав Бочаров, у «Трактора» шайбы на счету Никиты Никитина, Виталия Кравцова и Райана Стоа.

    В овертайме за секунду до сирены победу «Трактору» принес Игорь Исаев.

    «Сочи» после девяти матчей набрал восемь очков и занимает девятое место на Западе, у «Трактора» — семь очков после восьми встреч и девятая строчка на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Никитин — 1 (Рыбаков), 6:11 — 0:1. Старков — 1 (Точицкий, Акмальдинов), 9:38 — 1:1. Кравцов — 2 (бол., Глинкин, Стоа), 30:31 — 1:2. Архипов — 1 (Коллинс, Воробьев), 33:30 — 2:2. Бочаров — 3 (Мусин, Овитю), 46:11 — 3:2. Стоа — 2, 46:24 — 3:3. Исаев — 1, 64:59 — 3:4Вратари: Барулин — ДемченкоШтраф: 14 — 12Броски: 29 (11+6+7+5) — 32 (15+5+8+4)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Оренбург»
  • 1.97
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержат ли арагонцы первую домашнюю победу в Примере?
  • «Уэска» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Что принесет «Енисею» первая игра на родном стадионе?
  • «Енисей» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Динамо» одолеть кризисный «Анжи»?
  • «Динамо» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    РУСАДА Прочие РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризисаWADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем 14:030
  • 18:04
    • Федерация футбола Испании запретила проводить матчи Примеры в США
  • 17:50
    • Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг
  • 22:51
    • Фелпс: Российским спортсменам нельзя было разрешать выступать на соревнованиях
    Футболисты «Боруссии» Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3Завершаем рассказ о величайших играх главного клубного турнира Европы 12:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Монако» возвращение Головина?
  • 4.76
    •
  • 22:34
    • «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Сочи»
  • 22:16
    • Владимир Кличко дал прогноз на бой Джошуа — Поветкин
  • 21:50
    • Медведев уступил Тиму в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
    «Спартак» — «Рапид» Футбол Поражение от «Рапида» запустило обратный отсчет для КаррерыРеация спортивных СМИ на очередной провал красно-белых в еврокубках 01:200
  • 21:35
    • Кэхилл может покинуть «Челси»
  • 14:34
    • Джилардино завершил карьеру
  • 13:56
    • Месси — лучший игрок первого тура группового этапа ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие