Тарасенко: Просто хочу выиграть Кубок Стэнли

Нападающийзаявил, что его главной целью является

«В прошлом году все было нормально, но иногда, когда я чувствовал себя в зоне комфорта, игра не получалась. Пропадала настоящая мотивация. Так что я пытался из этой зоны комфорта себя вытащить. Я всегда хочу устанавливать новые цели и достигать их. Да, в прошлом году я забил больше всех в "Блюз", но этого все равно недостаточно. Команда не попала в плей-офф и не достигла цели. Люди говорят, что я играл недостаточно хорошо, и я с ними согласен. Я могу играть лучше и должен играть лучше. Если ты не прибавляешь, то всегда появятся новые ребята, которые это сделают. Задав планку однажды, надо стараться ей соответствовать. Я верю, что способен на большее. Так что с нетерпением жду старта сезона.

Мотивация та же, что и перед дебютом в НХЛ. Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру провожу в "Сент-Луисе". Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать Кубок», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ. 0