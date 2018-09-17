«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав седьмую победу подряд

Московскийпотерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ сиз Екатеринбурга — 2:4.

В составе победителей отличились Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко, Дэн Секстон и Стефан Да Коста.

За красно-белых шайбы на счету Робина Ганзла и Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека.

Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, у них седьмая победа подряд. «Спартак» проигрывает третий матч кряду.