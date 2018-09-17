«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав седьмую победу подряд

«Автомобилист»
«Автомобилист»
В составе победителей отличились Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко, Дэн Секстон и Стефан Да Коста.
За красно-белых шайбы на счету Робина Ганзла и Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека.
Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, у них седьмая победа подряд. «Спартак» проигрывает третий матч кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Лямин — 1 (Паре), 3:39 — 0:1. Ганзл — 2 (Лещенко, Дыбленко), 8:12 — 1:1. Кучерявенко — 4 (Егоршев, Крикунов), 22:56 — 1:2. Секстон — 5 (бол., Крикунов, Миловзоров), 27:48 — 1:3. Лещенко — 3 (бол., Зубов, Кутейкин), 38:15 — 2:3. Да Коста — 3, 55:27 — 2:4Вратари: Беспалов (Гудачек, 27:48) — КоваржБроски: 40 (11+12+17) — 26 (6+11+9)Штраф: 8 — 18