ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейлор НавасТрансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 22:17
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав седьмую победу подряд
  • 21:18
    • Российские волейболисты обыграли Камерун на ЧМ-2018
  • 19:25
    • «Урал» поделил очки с «Ростовом»
  • 18:37
    • Форвард ЦСКА выбыл из строя на месяц
  • 18:22
    • Шарапова досрочно завершила сезон
    Все новости спорта

    «Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав седьмую победу подряд

    КХЛ Автомобилист Спартак
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» из Екатеринбурга — 2:4.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко, Дэн Секстон и Стефан Да Коста.

    За красно-белых шайбы на счету Робина Ганзла и Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека.

    Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, у них седьмая победа подряд. «Спартак» проигрывает третий матч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Лямин — 1 (Паре), 3:39 — 0:1. Ганзл — 2 (Лещенко, Дыбленко), 8:12 — 1:1. Кучерявенко — 4 (Егоршев, Крикунов), 22:56 — 1:2. Секстон — 5 (бол., Крикунов, Миловзоров), 27:48 — 1:3. Лещенко — 3 (бол., Зубов, Кутейкин), 38:15 — 2:3. Да Коста — 3, 55:27 — 2:4Вратари: Беспалов (Гудачек, 27:48) — КоваржБроски: 40 (11+12+17) — 26 (6+11+9)Штраф: 8 — 18
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — ПСЖ
  • 1.75
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Почеттино поможет его слава
  • «Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Крестьяне» удивят на «Камп Ноу»
  • «Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Устроят ли Салах и Неймар голевую феерию на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу 19:410
  • 17:46
    • «Куньлунь» по буллитам выиграл у «Слована»
  • 13:34
    • Названы игроки недели в КХЛ
  • 13:17
    • «Копенгаген» и «Зенит» рассудят болгары
    Роналду прервал голевое молчание Футбол Первые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса»Реакция прессы на первые голы Роналду в «Ювентусе» 16:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 23:09
    • «Нижний Новгород» объявил о переходе Сапеты
  • 22:58
    • Семин: Давлением трибун нашу команду не удивить
  • 22:50
    • Фернандеш: Матч с «Галатасараем» будет сложным
    «Спартак» — «Ахмат» Футбол «Спартаку» нужно учиться жить без ПромесаРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата» 01:300
  • 12:51
    • Французские арбитры обслужат матч «Виктории» и ЦСКА
  • 12:22
    • Гендиректор «Анжи» заявил об отсутствии денег у сотрудников клуба
  • 12:08
    • Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие