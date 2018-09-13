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    «Слован» нанес московскому «Динамо» пятое поражение в сезоне

    КХЛ Слован Динамо
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» принимал московское «Динамо».

    «Слован» — «Динамо»
    «Слован» — «Динамо»
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    Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Победу «Словану» в концовке третьего периода принес Эрик Желина.

    «Слован» одержал вторую победу в шести матчах и в таблице Западной конференции идет девятым. «Динамо» потерпело пятое поражение в шести поединках и занимает одиннадцатую строчку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Грман — 1 (Сукель, Клок), 26:57 — 1:0. Ржепик — 1 (бол., Тэйфф), 43:53 — 2:0. Тарасов — 3 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 45:18 — 2:1. Брюквин — 1 (Меньшиков, Вишневский), 51:41 — 2:2. Желина — 1 (бол., Тэйфф), 56:19 — 3:2Вратари: Штепанек — ЕременкоШтраф: 8-8Броски: 27 (10+9+8) — 29 (10+5+14)
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