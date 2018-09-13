«Слован» нанес московскому «Динамо» пятое поражение в сезоне

«Слован» — «Динамо»
«Слован»
Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Победу «Словану» в концовке третьего периода принес Эрик Желина.
«Слован» одержал вторую победу в шести матчах и в таблице Западной конференции идет девятым. «Динамо» потерпело пятое поражение в шести поединках и занимает одиннадцатую строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: Грман — 1 (Сукель, Клок), 26:57 — 1:0. Ржепик — 1 (бол., Тэйфф), 43:53 — 2:0. Тарасов — 3 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 45:18 — 2:1. Брюквин — 1 (Меньшиков, Вишневский), 51:41 — 2:2. Желина — 1 (бол., Тэйфф), 56:19 — 3:2Вратари: Штепанек — ЕременкоШтраф: 8-8Броски: 27 (10+9+8) — 29 (10+5+14)