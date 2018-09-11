«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд

«Сибирь»
«Сибирь»
В составе гостей дубль на счету форварда Анатолия Голышева, еще по шайбе забросили Александр Кучерявенко и Виталий Попов.
За гостей отличился Никита Михайлов.
Новосибирская команда потерпела пятое поражение подряд, гости одержали пятую победу на старте нового сезона.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Голышев — 4 (Паре), 10:01 — 0:1. Кучерявенко — 3 (бол.), 19:59 — 0:2. Попов — 1 (Литовченко), 42:33 — 0:3. Михайлов — 2 (бол., Дугин), 48:47 — 1:3. Голышев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:4Вратари: Красиков (59:08 — 59:57) — КоваржБроски: 24 (6+9+9) — 27 (9+11+7)Штраф: 8 — 12