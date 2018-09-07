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    «Амур» уступил в третьем матче подряд, проиграв «Сочи»

    КХЛ Сочи Амур
    «Сочи» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» со счетом 4:1.

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    В составе победителей дублем отметился швед Роберто Росен, еще по шайбе забросили Юрки Йокипакка и Станислав Бочаров. За хабаровский клуб отличился Максим Кондратьев.

    «Сочи» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Амур» идет на предпоследнем месте на Востоке. Хабаровчане проиграли третий матч подряд на старте сезона в КХЛ.

    В следующей игре «Сочи» 10 сентября в гостях сыграет против СКА, а «Амур» 12 числа дома примет «Адмирал».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Росен — 2 (бол., Йокипакка), 2:42 — 1:0. Йокипакка — 2 (Старков), 31:20 — 2:0. Бочаров — 1 (Щитов, Росен), 33:40 — 3:0. Росен — 3 (бол., Щитов, Йокипакка), 38:38 — 4:0. Кондратьев — 2 (Потехин, Пьянов), 54:48 — 4:1Вратари: Шикин — Кашик (Аликин, 40:00)Штрафы: 12-16Броски: 29 (3+18+8) — 41 (14+17+10)
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