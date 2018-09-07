«Амур» уступил в третьем матче подряд, проиграв «Сочи»

одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ ссо счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился швед Роберто Росен, еще по шайбе забросили Юрки Йокипакка и Станислав Бочаров. За хабаровский клуб отличился Максим Кондратьев.

«Сочи» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Амур» идет на предпоследнем месте на Востоке. Хабаровчане проиграли третий матч подряд на старте сезона в КХЛ.

В следующей игре «Сочи» 10 сентября в гостях сыграет против СКА, а «Амур» 12 числа дома примет «Адмирал».