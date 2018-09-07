КХЛ. «Йокерит» снова побеждает, «Ак Барс» примет «Барыс»

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В пятницу, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут шесть матчей регулярного чемпионата.

«Йокерит» — «Адмирал» 4:1

«Йокерит» на своей площадке обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Мика Ниеми, Джефф Плэт, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен, а у гостей единственную шайбу забросил Кирилл Дьяков.

Финны одержали третью победу в трех матчах нынешнего сезона, имеют шесть очков и возглавляет Западную конференцию. «Адмирал», с двумя баллами в активе, опустился на десятую строчку в Восточной.

В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки 10 сентября на выезде сыграют с минским «Динамо», а «Адмирал» днем ранее в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Голы: 1:0 — Ниеми (Анттила) — 02:45 (5×5); 1:1 — Дьяков (Стрельцов, Стрельцов) — 04:42 (4×4); 2:1 — Плэтт (О’Нилл, Йоэнсуу) — 13:00 (5×5); 3:1 — Йенсен (Леписте) — 25:01 (5×4); 4:1 — Маннинен (Леписте) — 29:16 (5×4)

«Нефтехимик» — «Динамо» Минск

«Ак Барс» — «Барыс»

«Торпедо» НН — «Витязь»

«Сочи» — «Амур»

«Спартак» — «Куньлунь»