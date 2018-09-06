«Автомобилист» в овертайме обыграл «Слован»

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над братиславским(3:2 ОТ) в овертйме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Георгий Белоусов и Анатолий Голышев.

За «Слован» шайбы на счету Михала Серсена и Джеффа Таффе.

Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли все три стартовых матча чемпионата, у клуба из Словакии — три поражения под руководством Владимира Орсага.