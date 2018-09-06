«Автомобилист» в овертайме обыграл «Слован»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Георгий Белоусов и Анатолий Голышев.
За «Слован» шайбы на счету Михала Серсена и Джеффа Таффе.
Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли все три стартовых матча чемпионата, у клуба из Словакии — три поражения под руководством Владимира Орсага.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Слован» (Братислава) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Да Коста — 1 (Доус), 6:46 — 1:0. Серсен — 1 (Лишка, Чипчура), 12:49 — 1:1. Белоусов — 1 (Паре), 24:34 — 2:1. Тэйфф — 1 (Серсен, Рау), 59:11 — 2:2. Голышев — 2 (бол., Доус, Вишневский), 64:59 — 3:2Вратари: Коварж — Штепанек (58:35 — 59:11)Броски: 29 (5+16+6+2) — 38 (5+12+18+3)Штраф: 8 — 8