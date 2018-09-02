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    Три очка Григоренко помогли ЦСКА обыграть «Трактор»

    КХЛ Трактор ЦСКА Металлург Мг Слован Автомобилист Динамо Рига
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в Челябинске обыграл «Трактор» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    «Трактор» — ЦСКА
    «Трактор» — ЦСКА
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    Подопечные Игоря Никитина вышли вперед на 10-й минуте, когда Кирилл Капризов получил передачу от Михаила Григоренко и отправил шайбу в сетку, выехав из-за ворот.

    Во втором периоде Григоренко записал на свой счет второй результативный балл — на 33-й минуте с его передачи отличился Линден Вей.

    В заключительном периоде, на 50-й минуте, Григоренко отметился результативным броском при помощи Вея.

    «Армейцы» следующий матч регулярного чемпионата проведут в Екатеринбурге с «Автомобилистом», «Трактор» примет «Слован» из Братиславы.

    «Трактор» — ЦСКА

    Магнитогорский «Металлург» на своей площадке без особых проблем разобрался со «Слованом» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

    В первом периоде у победителей отличились Яков Рылов, Николай Кулемин и Евгений Бирюков. Во втором периоде ворота «Слована» поразил Сергей Мозякин, а на старте третьей двадцатиминутки успех «Металлурга» закрепил Роман Любимов. Незадолго до финальной сирены Патрик Вирта размочил счет.

    «Магнитка» проведет следующий матч дома с рижским «Динамо», «Слован» сыграет на выезде с челябинским «Трактором».

    «Металлург» Мг — «Слован»

    В еще одном матче «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

    Самым результативным получился второй игровой отрезок, в котором на голы Александра Кучерявенко и Дэна Секстона гости ответили шайбами Линуса Виделля и Матиаса Мюттенена.

    В заключительной двадцатиминутке хозяева вышли вперед усилиями Анатолия Голышева, а затем закрепили преимущество за счет точного броска Секстона.

    «Автомобилист» 4 сентября сыграет дома с ЦСКА, а рижское «Динамо» приедет в гости к магнитогорскому «Металлургу». 0

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