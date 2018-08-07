Малкин вошел в топ-3 центрфорвардов в НХЛ

На третьей строчке расположился российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин. Кроме того, в топ-20 попал еще один российский игрок Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон».
Полный рейтинг:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Сидни Кросби («Питтсбург»);
3. Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»);
4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
5. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
6. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
7. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);
8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
9. Тайлер Сегин («Даллас Старз»);
10. Джон Таварес («Торонто»);
11. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
12. Евгений Кузнецов («Вашингтон»);
13. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
14. Никлас Бекстрём («Вашингтон»);
15. Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»);
16. Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»);
17. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»);
18. Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»);
19. Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»);
20. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). 0