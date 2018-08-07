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    Малкин вошел в топ-3 центрфорвардов в НХЛ

    НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Ресурс NHL Network составил список из 20 лучших центрфорвардов Национальной хоккейной лиги.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
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    На третьей строчке расположился российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин. Кроме того, в топ-20 попал еще один российский игрок Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон».

    Полный рейтинг:

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
    2. Сидни Кросби («Питтсбург»);
    3. Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»);
    4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
    5. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
    6. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
    7. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);
    8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
    9. Тайлер Сегин («Даллас Старз»);
    10. Джон Таварес («Торонто»);
    11. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
    12. Евгений Кузнецов («Вашингтон»);
    13. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
    14. Никлас Бекстрём («Вашингтон»);
    15. Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»);
    16. Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»);
    17. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»);
    18. Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»);
    19. Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»);
    20. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). 0

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