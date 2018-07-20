«Сибирь» заключила контракт с защитником

объявила о заключении контракта с защитником сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Пиганович является воспитанником ярославского «Локомотива». В КХЛ дебютировал в 2007 году в составе челябинского «Трактора», также выступал за «Спартак», «Амур», «Авангард», «Донбасс», «Торпедо» и «Нефтехимик».

В прошлом сезоне он был капитаном нижнекамской команды, сыграв 53 матча в регулярном чемпионате, записал в свой актив 23 очка (9+14), еще пять матчей в Кубке Гагарина (2+0).

Всего в активе Пигановича 413 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 38 — в Кубке Гагарина. 0