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    «Сибирь» заключила контракт с защитником

    Трансферы КХЛ Сибирь Локомотив Нефтехимик
    «Сибирь» объявила о заключении контракта с защитником Олегом Пигановичем, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

    Олег Пиганович
    Олег Пиганович
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    Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

    Пиганович является воспитанником ярославского «Локомотива». В КХЛ дебютировал в 2007 году в составе челябинского «Трактора», также выступал за «Спартак», «Амур», «Авангард», «Донбасс», «Торпедо» и «Нефтехимик».

    В прошлом сезоне он был капитаном нижнекамской команды, сыграв 53 матча в регулярном чемпионате, записал в свой актив 23 очка (9+14), еще пять матчей в Кубке Гагарина (2+0).

    Всего в активе Пигановича 413 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 38 — в Кубке Гагарина. 0

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