Российский защитниквыставленна драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщил в Твиттере журналист Крис Джонстон.

В апреле прошлого года 24-летний игрок заключил с «Нью-Джерси» двухлетний контракт новичка. В сезоне-2017/18 он провел 54 матча в АХЛ в составе «Бингемтон Девилз», набрав 8 очков (2+6).

Ожидается, что Дыбленко вернется в КХЛ.

The #NJDevils have placed Yaroslav Dyblenko on unconditional waivers for the purpose of contract termination.