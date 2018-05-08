Словакия обыграла австрийцев на ЧМ-2018

В составе Словакии голы на свой счёт записали Марцел Гашчак, Томаш Юрчо, Кристиан Ярош и Михал Криштоф.
У Австрии заброшенными шайбами отметились Брайан Леблер и Петер Шнайдер.
Для Словакии это первая победа на ЧМ-2018, Австрия проиграла все три своих матча. Словаки после трех матчей занимают четвертое место с 4 очками в группе A, австрийцы — седьмые (1).
ЧМ-2018. Группа А
Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Леблер — 1 (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак — 1 (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо — 1 (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош — 1 (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер — 1 (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф — 2 (п.в.), 59:29 — 2:4.Вратари: Штаркбаум (58:35 — 59:29) — Рибар.Броски: 22 (5+8+9) — 30 (11+12+7).Штраф: 8 — 4.