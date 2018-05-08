Словакия обыграла австрийцев на ЧМ-2018

потерпела поражение от(2:4) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, проходящего в Дании.

В составе Словакии голы на свой счёт записали Марцел Гашчак, Томаш Юрчо, Кристиан Ярош и Михал Криштоф.

У Австрии заброшенными шайбами отметились Брайан Леблер и Петер Шнайдер.

Для Словакии это первая победа на ЧМ-2018, Австрия проиграла все три своих матча. Словаки после трех матчей занимают четвертое место с 4 очками в группе A, австрийцы — седьмые (1).