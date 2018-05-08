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    Словакия обыграла австрийцев на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Австрии потерпела поражение от команды Словакии (2:4) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, проходящего в Дании.

    В составе Словакии голы на свой счёт записали Марцел Гашчак, Томаш Юрчо, Кристиан Ярош и Михал Криштоф.

    У Австрии заброшенными шайбами отметились Брайан Леблер и Петер Шнайдер.

    Для Словакии это первая победа на ЧМ-2018, Австрия проиграла все три своих матча. Словаки после трех матчей занимают четвертое место с 4 очками в группе A, австрийцы — седьмые (1).

    ЧМ-2018. Группа А
    Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Леблер — 1 (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак — 1 (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо — 1 (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош — 1 (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер — 1 (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф — 2 (п.в.), 59:29 — 2:4.Вратари: Штаркбаум (58:35 — 59:29) — Рибар.Броски: 22 (5+8+9) — 30 (11+12+7).Штраф: 8 — 4.
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