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    «Автомобилист» укрепляется, «Авангард» и Штурм, потенциальное возвращение Якупова и Слепышева

    Анализ самых интересных новостей КХЛ за две недели

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    «Автомобилист» должен преобразиться
    «Автомобилист» должен преобразиться
    hc-avto.ru
    Вячеслав Войнов хочет вернуться в НХЛ, Вадим Шипачев не может остаться в СКА, Марко Штурм может возглавить «Авангард» и другие горячие новости двух прошедших недель в КХЛ.

    Трансферные новости – Войнов, Шипачев, Якупов, Слепышев и другие

    Пока в НХЛ гремит плей-офф, а в Дании постепенно разгорается пламя чемпионата мира по хоккею, сильнейшая лига Европы также не спит – в КХЛ началась активная трансферная деятельность. Предлагаем оценить самые интересные слухи и переходы двух последних недель.

    СКА продолжает перестраивать состав. Ранее стало известно, что команду покинет Илья Ковальчук, который наиболее активно ведет переговоры с «Рейнджерс». Теперь в сторону НХЛ направил свой взор один из ведущих защитников команды Вячеслав Войнов, который не будет продлевать контракт с питерским клубом, и попробует получить разрешение на переезд в НХЛ.

    Кто забыл, напомним, что Войнова по сути выгнали из Лиги и «Лос-Анджелеса» из-за семейного конфликта – Вячеслав нанес побои своей жене. Из-за запрета на игры в Северной Америке Войнов даже пропустил Кубок мира в 2016 году. Теперь 28-летнему игроку нужно заново получить разрешение на работу и американскую визу, и далеко не факт, что этот процесс завершится благополучно для Войнова.

    Пока Войнов пытается, Микко Коскинен уже все сделал. Финский вратарь СКА подписал контракт на один год и 2,5 миллиона долларов с «Эдмонтоном», и попробует закрепиться в НХЛ. В принципе, шансы у Микко очень даже неплохие – Эл Монтойя и Кэм Талбот в прошлом сезоне совсем не впечатляли, а в резерве у «Ойлерз» в основном молодые вратари.

    Кроме того, в Санкт-Петербурге окончательно разочаровались в Вадиме Шипачеве, и даже смена тренерского штаба, судя по всему, не повлияет на его судьбу – еще недавно сильнейшему центрфорварду СКА придется уйти. Сейчас вопрос заключается в том, в какой именно клуб. По слухам, претендуют на Вадима московское «Динамо» и омский «Авангард».

    «Магнитка» ждет нового тренера Йозефа Яндача, и пока чешский специалист пытается со своей национальной сборной добиться результата на чемпионате мира, в Магнитогорске уже начали первую чистку – команду покинул ведущий центрфорвард Ян Коварж, что стало настоящим шоком для болельщиков команды. Лидер атак команды и совсем не возрастной игрок (28 лет). Плюс команду покинул потенциальная замена Василию Кошечкину – молодой вратарь Илья Самсонов, который подписал контракт новичка с «Вашингтоном» и следующий сезон, вероятно, начнет в АХЛ. Вероятно, на очереди и другие ветераны команды. С кем же тогда будет работать Яндач? Есть информация об интересе к финскому нападающему системы «Эдмонтона» Ииро Пакаринену, но этого явно недостаточно для такого клуба как «Металлург».

    Еще один клуб, который будет вынужден в срочном порядке искать вратаря – «Трактор». Первый номер команды Павел Францоуз также решил попытать счастья в НХЛ и отправился в «Колорадо», а Челябинск остался с одним Василием Демченко.

    Но из КХЛ не только уезжают. На прошлой неделе появилась информация о возможном возвращении в Россию Наиля Якупова. Некогда первый номер драфта, похоже, окончательно разочаровал клубы НХЛ. В прошедшем сезоне 24-летний форвард не сумел толком закрепиться в «Колорадо» и совсем не играл в плей-офф. На Якупова претендуют СКА и «Ак Барс», причем права на игрока принадлежат питерцам, но Казань готова к переговорам о том, чтобы их выменять.

    В тоже время Антон Слепышев, который уже намекал на свое возвращение в Россию, может в итоге оказаться не в «Салавате Юлаева», которому принадлежат права на игрока, а в ЦСКА. Уфимцы готовы на обмен (Капризов №2?), но за 23-летнего экс-форварда «Эдмонтона» должны получить защитника Артема Сергеева и нападающего Вячеслава Основина, который лишь летом пополнил состав московского клуба, а в прошлом сезоне играл в «Сибири».

    Тренерские перестановки – Немировски, Штурм, Светлаков и Борщевский

    Николай Борщевский официально возглавил «Амур» после того как экс-наставник команды Андрей Мартемьянов не менее официально принял «Автомобилист». А если отбросить иронию, это давно ожидаемые новости. От Борщевского в «Амуре» вряд ли ждут больших свершений, учитывая скромные возможности хабаровской команды. Зато возвращение в Екатеринбург для Мартемьянова – это настоящий вызов, но об этом ниже.

    А пока отметим возвращение во Владивосток Сергея Светлова – 57-летний специалист возглавил «Адмирал», где уже работал в сезоне 2013/2014, но совсем недолго, перейдя из «Атланта», где был уволен. Последним местом работы наставника была скромная «Лада», откуда он также был уволен посреди сезона 2015/2016, после чего два года был без работы. В общем, скромное резюме и скромный тренер для скромной команды.

    Гораздо интереснее складывается ситуация в «Торпедо». В Нижнем Новгороде приняли решение отказаться от услуг Петериса Скудры, который вывел команду в плей-офф, и к которому все равно было немало претензий по ходу сезона. Но его сменщик выглядит еще более противоречиво – Дэвид Немировски, который вовсе не имеет тренерского опыта. Последние три года 41-летний канадец с российским гражданством занимал должность спортивного менеджера в «Адмирале», что уже является спорным пунктом в резюме, учитывая репутацию клуба из Владивостока. И хотя у Немировски большой игровой опыт, в том числе в России, это решение «Торпедо» выглядит очень рискованным. Особенно если учесть что нижегородцы – это не «Амур», не «Адмирал» и не «Слован», а клуб претендующий на плей-офф и определенные результаты.

    Еще одна интересная информация – «Авангард» может возглавить главный тренер сборной Германии Марко Штурм. Напомним, ранее в Омск сватали Илью Воробьева, затем Анвара Гатиятулина и Хайриса Витолиньша. Так что, судя по всему, список расширяется, но вероятность привлечения Штурма к работе в России не слишком высока. У 39-летнего специалиста действующий контракт с федерацией хоккея Германии, который еще нужно разорвать.

    Но есть и другая сторона медали – тренерские заслуги экс-игрока НХЛ. При всем уважении к Штурму, его тренерский опыт достаточно скромен, а выход в финал Олимпийских игр можно назвать чудом и стечением обстоятельств, при слабой конкуренции в виду отсутствия игроков из НХЛ, что доказывают результаты Германии на текущем чемпионате мира в Дании. Сборная Германии – обычная тягучая и работоспособная команда с хорошей дисциплиной, и не более того. Плюс, он работает со скромными немецкими игроками, у которых слово «дисциплина» не вызывает истерик. А что будет в Омске?

    «Автомобилист» бросит вызов лидерам Востока?

    «Сибирь» потеряла 13 игроков и уже подписала троих легионеров, «Авангард» и «Салават Юлаев» затеяли чистку состава, перемены грядут в СКА и «Магнитке». Но наибольшее внимание пока что вызывает клуб из Екатеринбурга – «Автомобилист», который, судя по последним событием, хочет по-настоящему бросить вызов грандам Востока.

    Сразу по окончанию сезона «Авто» покинул главный тренер Владимир Крикунов, даже несмотря на то, что показал с командой отличный результат в регулярном чемпионате. Затем Екатеринбург оставили семь игроков, среди которых такие заслуженные ветераны как Денис Куляш и Алексей Михнов, а также канадские легионеры Пьерр-Александр Паренто и Дуайт Кинг.

    Но им на смену «Автомобилист» уже подписал несколько громких имен, среди которых отдельно выделяется французский нападающий Стефан Да Коста, который был одним из лидеров атак ЦСКА в сезоне 2016/2017. Летом Стефан решил попытать счастья в НХЛ, но так и не получил предложений и отправился в Швейцарию, где был лидером «Женевы». Техничный форвард с шикарный катанием, мышлением и броском, один из наиболее ярких игроков КХЛ. И это реально крутое усиление для Екатеринбурга.

    При этом команду также пополнил лидер атак «Барыса» и один из лучших нападающих КХЛ последних лет Найджел Доус, лидер атак «Нефтехимика» Дэн Секстон, один из лучших защитников «Трактора» Иван Вишневский и еще несколько вполне крепких по меркам КХЛ игроков для глубины состава. И ведь это только начало трансферного лета!

    Но главный вопрос – тренерский. На прошедшей неделе «Автомобилист» официально возглавил экс-тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Шаг рискованный, и об этом мы уже рассказывали в прошлых итогах. У Мартемьянова уже был не очень удачный опыт работе в «Автомобилисте», а один сезон в «Амуре» еще не показатель стабильности. Клуб из Хабаровска, где нет больших денег и требований – это одно. Совсем другое – формировать почти заново команду, которая должна бросить вызов лидерам Востока. Есть сомнения, что Мартемьянову по силам выдержать такое давление.

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