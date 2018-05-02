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    Жамнов: Огласим состав на первый матч ЧМХ-2018 за два часа до игры

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
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    Алексей Жамнов
    На фото:Алексей Жамнов
    Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о первой тренировке в Дании перед стартом чемпионата мира по хоккею.

    «Хорошо, что покатались на основной арене – будем понимать, чего ждать ото льда. Сегодня был только первый день – в дальнейшем будет лучше.

    Первыми тяжело проверять лед – видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Все-таки под него клали краску – это надо учитывать.

    Ребята не чувствуют себя уставшими, все нормально. Я считаю, правильно выйти на лед и "выгнать сок", пропотеть. Наоборот, хорошо, что ребята продышались.

    Мы пока не планируем ничего объявлять – у нас пока есть на это время. Огласим состав за два часа до первой игры – до последнего будем его обдумывать.

    Готовность сыграть Никиты Гусева и Кирилла Капризова? Это наша внутренняя кухня, и пока мы ждем все данные от наших врачей. Посмотрим, как все будет складываться», – приводит слова Жамнова официальный сайт Федерации хоккея России.

    Напомним, первый матч на турнире сборная России проведет 4 мая против команды Франции.

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