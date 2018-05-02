Жамнов: Огласим состав на первый матч ЧМХ-2018 за два часа до игры

Старший тренер сборной Россиирассказал о первой тренировке в Дании перед стартом чемпионата мира по хоккею.

«Хорошо, что покатались на основной арене – будем понимать, чего ждать ото льда. Сегодня был только первый день – в дальнейшем будет лучше.

Первыми тяжело проверять лед – видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Все-таки под него клали краску – это надо учитывать.

Ребята не чувствуют себя уставшими, все нормально. Я считаю, правильно выйти на лед и "выгнать сок", пропотеть. Наоборот, хорошо, что ребята продышались.

Мы пока не планируем ничего объявлять – у нас пока есть на это время. Огласим состав за два часа до первой игры – до последнего будем его обдумывать.

Готовность сыграть Никиты Гусева и Кирилла Капризова? Это наша внутренняя кухня, и пока мы ждем все данные от наших врачей. Посмотрим, как все будет складываться», – приводит слова Жамнова официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, первый матч на турнире сборная России проведет 4 мая против команды Франции.