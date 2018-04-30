Овечкин помог «Вашингтону» победить «Питтсбург»

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Якуб Врана, Бретт Коннолли и Никлас Бекстрём. Тремя результативными передачами отметился форвард Ларс Эллер.
В составе команды Майка Салливана единственная заброшенная шайба на счету защитника Криса Летанга.
Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы.
Счёт в серии — 1-1.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Овечкин — 7, 1:26 — 1:0. Врана — 1 (бол., Эллер, Холтби), 14:54 — 2:0. Коннолли — 1 (Эллер), 22:08 — 3:0. Летанг — 2 (Шульц, Гюнтцель), 33:04 — 3:1. Бэкстрем — 3 (п.в., Уилсон, Эллер), 59:53 — 4:1.Вратари: Холтби — Мюррей (57:20 — 58:17, 58:38 — 59:53).Броски: 32 (20+6+6) — 33 (10+16+7).Штраф: 10 — 10.