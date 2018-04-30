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    Овечкин помог «Вашингтону» победить «Питтсбург»

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
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    «Вашингтон» — «Питтсбургу»
    На фото:«Вашингтон» — «Питтсбургу»
    Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержали домашнюю победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    В составе победителей отличились Александр Овечкин, Якуб Врана, Бретт Коннолли и Никлас Бекстрём. Тремя результативными передачами отметился форвард Ларс Эллер.

    В составе команды Майка Салливана единственная заброшенная шайба на счету защитника Криса Летанга.

    Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы.

    Счёт в серии — 1-1.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
    «Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Овечкин — 7, 1:26 — 1:0. Врана — 1 (бол., Эллер, Холтби), 14:54 — 2:0. Коннолли — 1 (Эллер), 22:08 — 3:0. Летанг — 2 (Шульц, Гюнтцель), 33:04 — 3:1. Бэкстрем — 3 (п.в., Уилсон, Эллер), 59:53 — 4:1.Вратари: Холтби — Мюррей (57:20 — 58:17, 58:38 — 59:53).Броски: 32 (20+6+6) — 33 (10+16+7).Штраф: 10 — 10.
    «Вашингтон» может сравнять счет в серии с «Питтсбургом»«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
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