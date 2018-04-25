Первый канал продлил соглашение о показе ЧМ до 2023 года

На фото: Первый канал заключил новое соглашение с IIHF 2018.iihfworlds.com

заключил соглашение о долгосрочном партнерстве с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на трансляции чемпионатов мира во всех средах вплоть до 2023 года, информирует пресс-служба канала.

В мае 2018 года телеканал покажет все матчи сборной России на чемпионате мира. Игры плей-офф, в которых не будет участвовать национальная команда, в эфир не попадут. Финал турнира также не будет показан, если сборная России не примет в нем участия.

Комментировать чемпионат будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены чемпион мира Алексей Яшин и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Помимо телевизионного эфира, Первый канал запустит онлайн-спецпроект, где зрителям будут предложены прямые трансляции матчей в сети, видео голов и самых ярких моментов соревнований, а также фрагменты тренировок.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании.