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    Первый канал продлил соглашение о показе ЧМ до 2023 года

    Хоккей на ТВ Чемпионат мира по хоккею
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    Первый канал заключил новое соглашение с IIHF
    На фото:Первый канал заключил новое соглашение с IIHF
    Первый канал заключил соглашение о долгосрочном партнерстве с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на трансляции чемпионатов мира во всех средах вплоть до 2023 года, информирует пресс-служба канала.

    В мае 2018 года телеканал покажет все матчи сборной России на чемпионате мира. Игры плей-офф, в которых не будет участвовать национальная команда, в эфир не попадут. Финал турнира также не будет показан, если сборная России не примет в нем участия.

    Комментировать чемпионат будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены чемпион мира Алексей Яшин и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

    Помимо телевизионного эфира, Первый канал запустит онлайн-спецпроект, где зрителям будут предложены прямые трансляции матчей в сети, видео голов и самых ярких моментов соревнований, а также фрагменты тренировок.

    Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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