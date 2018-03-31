ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Нефтехимик» перейдет на финский формат площадки

    Нефтехимик КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Арена в Нижнекамске
    На фото:Арена в Нижнекамске
    «Нефтехимик» с сезона-2018/19 перейдет на финский формат площадки на домашней арене.

    Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Раил Якупов.

    «В планах поменять хоккейную площадку до 15 июня. Она будет не канадских размеров, а финских. У наших бортов истек срок эксплуатации, и они у нас очень жесткие. И я скажу, не просто жесткие, а самые жесткие в лиге. Они у нас бетонные.

    Теперь борта должны быть другие, травмобезопасные. И звук будет другой, и стекла выше на 70 сантиметров. Шайба будет меньше уходить, остановок игры станет меньше», – цитирует Якупова «Спорт Бизнес Online».

    Домашним стадионом «Нефтехимика» является «Нефтехим-арена», вместимость которой составляет 6000 зрителей.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Богдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ
  • Итоги совета директоров Континентальной хоккейной лиги
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»
  • Прогнозы и ставки на футбол 31 марта
  • 10,69
    •
  • Насолит ли Мбаппе своему бывшему клубу?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги по футболу 1 апреля
  • 1,97
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • От «Филадельфии» и «Бостона» ждем оборонительной игры
  • «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 2,05Завтра в 19:30
  • Удвоит ли «Ак Барс» преимущество в серии с «Трактором»?
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 апреля
    • 1,77Завтра в 17:00
  • 11:26
    • Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей
  • 10:56
    • Глава IIHF доволен сокращением КХЛ
  • 10:15
    • Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. 30 сэйвов и травма Варламова, поражение «Вашингтона»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 09:05
  • 00:50
    • Азеведо: Была тяжелая игра, «Трактор» заставил нас попотеть
  • 00:34
    • Бородкин: Ничего страшного не случилось — серия с «Ак Барсом» продолжается
  • 23:59
    • Якуценя: «Трактору» не хватило концентрации, сбились на беготню
  • 23:51
    • Билялетдинов: Галиев – человек, который умеет забивать
  • 22:10
    • Гатиятулин: Непростой матч, что-то получилось, а что-то нет
  • 21:37
    • «Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока
  • 19:18
    • Брагин назвал расширенный состав «молодежки» на Турнир четырех наций
  • 16:52
    • «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ
  • «Аризона» и «Сент-Луис» не должны забросить много шайб
  • «Аризона» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,83Завтра в 04:00
  • «Нэшвилл» и «Баффало» могут начать матч осторожно
  • «Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 2,21Завтра в 03:00
  • «Нью-Джерси» должен обыграть «Айлендерс»
  • «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,52Завтра в 02:00
  • «Каролина» может прервать серию неудач в играх с «Рейнджерс»
  • «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,96Завтра в 02:00
  • «Детройт» против «Оттавы». Кто победит в матче аутсайдеров Востока?
  • «Детройт» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 2,09Сегодня в 21:00
  • «Флорида» и «Бостон» начнут матч осторожно
  • «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 2,09Сегодня в 20:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон