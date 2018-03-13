Овечкин: Когда столько забиваешь, хочется еще и еще

Капитан «Вашингтона»оформил дубль в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ) и добрался до отметки в 600 голов в НХЛ.

Овечкин стал 20-м игроком в истории НХЛ, забросившим 600 шайб, а также четвертым, кому на это потребовалось менее 1000 матчей (990). Ранее это сделали Уэйн Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900).

«Это потрясающее чувство. Хеллебайк сделал потрясающий сэйв, но потом мне повезло добить шайбу. Я очень рад. Особенно тому, что на стадионе была супруга, которая прилетела из Москвы. Она сказала, что у нее было чувство, что я забью сегодня. Ну а дома болели родители», — приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.

«Первое чувство — я это сделал. Почетно находиться в числе этих 20 игроков. Но впереди еще много игр. Когда достигаешь такого числа, хочется забивать еще и еще. Сегодня осталось понаслаждаться совсем чуть-чуть — завтра новый день.

Кузя молодец, что забил. Если бы проиграли, было бы не так радостно. За мной обед».