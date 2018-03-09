«Йокерит» одолел сочи и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Нападающий гостей Дмитрий Лугин открыл счет на 27-й минуте игры. «Йокерит» смог отыграться в концовке третьего периода, автором гола стал Ээли Толванен.
В овертайме Толванен оформил дубль и принёс своей команде победу.
Команда Юкки Ялонена выиграла серию со счетом 4-1.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
«Йокерит» (Хельсинки) – «Сочи» – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Лугин — 2 (мен., О`Делл, Полашек), 26:54 — 0:1. Толванен — 4 (Гилрой, Н. Йенсен), 57:00 — 1:1. Толванен — 5, 74:25 — 2:1.Вратари: Запольски — Барулин.Броски: 50 (13+12+12+13) — 29 (7+9+9+4).Штраф: 10 — 10.