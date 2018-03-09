«Йокерит» одолел сочи и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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«Йокерит» (Хельсинки) – «Сочи» – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Команда Юкки Ялонена выиграла серию со счетом 4-1.

В овертайме Толванен оформил дубль и принёс своей команде победу.

Нападающий гостей Дмитрий Лугин открыл счет на 27-й минуте игры. «Йокерит» смог отыграться в концовке третьего периода, автором гола стал Ээли Толванен .

Финскийодержал домашнюю победу над(2:1 ОТ) в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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