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    «Йокерит» одолел сочи и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

    КХЛ Йокерит Сочи
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    «Йокерит» — «Сочи»
    На фото:«Йокерит» — «Сочи»
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над ХК «Сочи» (2:1 ОТ) в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Нападающий гостей Дмитрий Лугин открыл счет на 27-й минуте игры. «Йокерит» смог отыграться в концовке третьего периода, автором гола стал Ээли Толванен.

    В овертайме Толванен оформил дубль и принёс своей команде победу.

    Команда Юкки Ялонена выиграла серию со счетом 4-1.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
    «Йокерит» (Хельсинки) – «Сочи» – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Лугин — 2 (мен., О`Делл, Полашек), 26:54 — 0:1. Толванен — 4 (Гилрой, Н. Йенсен), 57:00 — 1:1. Толванен — 5, 74:25 — 2:1.Вратари: Запольски — Барулин.Броски: 50 (13+12+12+13) — 29 (7+9+9+4).Штраф: 10 — 10.
    «Йокерит» может закончить серию с «Сочи» победой в пятом матче«Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 9 марта
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