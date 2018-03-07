ЦСКА победил «Спартак» и повел в серии плей-офф со счетом 3-0

В составе победителей по разу отличились Сергей Андронов, Сергей Шумаков и Михаил Григоренко.
Единственная шайба хозяев на счету Ильи Талалуева.
После третьей шайбы голкипер хозяев Никита Беспалов во второй раз в ходе серии уступил место в воротах Александру Трушкову.
Подопечные Игоря Никитина сделали счёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии состоится завтра, 8 марта.
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
«Спартак» — ЦСКА — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Андронов — 1 (Петров, Киселевич), 6:47 — 0:1. Шумаков — 1 (Петров), 24:05 — 0:2. Григоренко — 3 (бол., Скотт, Марченко), 30:33 — 0:3. Талалуев — 1 (Лаюнен, Хохлачев), 57:32 — 1:3.Вратари: Беспалов (Трушков, 30:33, 58:35) — Сорокин.Броски: 20 (5+4+11) — 38 (19+17+2).Штраф: 8 — 4.