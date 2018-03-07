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    ЦСКА победил «Спартак» и повел в серии плей-офф со счетом 3-0

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    ЦСКА — «Спартак»
    На фото:ЦСКА — «Спартак»
    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Спартаком» (3:1) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.

    В составе победителей по разу отличились Сергей Андронов, Сергей Шумаков и Михаил Григоренко.

    Единственная шайба хозяев на счету Ильи Талалуева.

    После третьей шайбы голкипер хозяев Никита Беспалов во второй раз в ходе серии уступил место в воротах Александру Трушкову.

    Подопечные Игоря Никитина сделали счёт в серии 3-0. Четвёртый матч серии состоится завтра, 8 марта.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
    «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Андронов — 1 (Петров, Киселевич), 6:47 — 0:1. Шумаков — 1 (Петров), 24:05 — 0:2. Григоренко — 3 (бол., Скотт, Марченко), 30:33 — 0:3. Талалуев — 1 (Лаюнен, Хохлачев), 57:32 — 1:3.Вратари: Беспалов (Трушков, 30:33, 58:35) — Сорокин.Броски: 20 (5+4+11) — 38 (19+17+2).Штраф: 8 — 4.
    ЦСКА оставит «Спартак» вне плей-офф уже в четвертом матче серии«Спартак» — ЦСКА Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 марта
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