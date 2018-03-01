«Слован» одолел минское «Динамо»

Братиславскийв матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над минскимсо счётом 4:2.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Райан Гарбутт, Патрик Лампер, Колби Дженовей и Марек Гецл.

У «Динамо» голы на свой счёт записали Куинтон Хауден и Кристиан Хенкель.

Вся выручка с матча, на которым были полные трибуны, пойдёт на благотворительные цели.