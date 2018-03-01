«Слован» одолел минское «Динамо»

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Райан Гарбутт, Патрик Лампер, Колби Дженовей и Марек Гецл.
У «Динамо» голы на свой счёт записали Куинтон Хауден и Кристиан Хенкель.
Вся выручка с матча, на которым были полные трибуны, пойдёт на благотворительные цели.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Гарбутт — 3 (Бойчак), 0:24 — 1:0. Хауден — 17 (Скилле, Фонтэйн), 2:50 — 1:1. Вьеденски — 11 (Лампер, Мезарош), 6:18 — 2:1. Геноуэй — 9 (бол., Лампер, Гарбутт), 33:37 — 3:1. Хенкель — 2 (Китаров, Карабань), 52:09 — 3:2. Гецл — 3 (п.в., Вьеденски), 59:20 — 4:2.Вратари: Штепанек — Энрот (58:39 — 59:20).Броски: 23 (10+7+6) — 44 (11+16+17).Штраф: 42 — 14.