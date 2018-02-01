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    Малкин признан первой звездой января в НХЛ

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    Евгений Малкин
    На фото:Евгений Малкин
    Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших игроков января в регулярном чемпионате.

    Первой звездой первого месяца 2018 года стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

    В январе 31-летний игрок набрал 19 (12+7) очков в 12 матчах. Всего на его счету 55 (26+29) очков в 48 встречах.

    Второй звездой по итогам месяца стал нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах.

    Третья звезда января – вратарь «Колорадо» Джонатан Бернье​. В среднем за игру он пропускал 2,10 шайбы.


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