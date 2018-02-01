Малкин признан первой звездой января в НХЛ

Первой звездой первого месяца 2018 года стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
В январе 31-летний игрок набрал 19 (12+7) очков в 12 матчах. Всего на его счету 55 (26+29) очков в 48 встречах.
Второй звездой по итогам месяца стал нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах.
Третья звезда января – вратарь «Колорадо» Джонатан Бернье. В среднем за игру он пропускал 2,10 шайбы.
2018 is off to a roaring start for your Three Stars of the Month!— NHL (@NHL) 1 февраля 2018 г.
⭐ @emalkin71geno
⭐⭐ Patrice Bergeron
⭐⭐⭐ Jonathan Bernier
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