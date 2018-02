Малкин признан первой звездой января в НХЛ

объявила тройку лучших игроков января в регулярном чемпионате.

Первой звездой первого месяца 2018 года стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

В январе 31-летний игрок набрал 19 (12+7) очков в 12 матчах. Всего на его счету 55 (26+29) очков в 48 встречах.

Второй звездой по итогам месяца стал нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах.

Третья звезда января – вратарь «Колорадо» Джонатан Бернье​. В среднем за игру он пропускал 2,10 шайбы.

2018 is off to a roaring start for your Three Stars of the Month!

⭐ @emalkin71geno

⭐⭐ Patrice Bergeron

⭐⭐⭐ Jonathan Bernier

