«Нефтехимик» победил «Слован»

Нижнекамский клуб продлил победную серию до четырех игр кряду. Команда идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей три (1+2) очка набрал Никита Филатов , дубль оформил Робин Ганзл , по шайбе забросили Павел Порядин и Александр Авцин .

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