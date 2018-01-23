«Нефтехимик» победил «Слован»

В составе победителей три (1+2) очка набрал Никита Филатов, дубль оформил Робин Ганзл, по шайбе забросили Павел Порядин и Александр Авцин.
У братиславского клуба отличился Томаш Грнка.
Нижнекамский клуб продлил победную серию до четырех игр кряду. Команда идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» – «Слован» – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Ганзл — 7 (Филатов, Густафссон), 16:09 — 1:0. Ганзл — 8 (Филатов, Секстон), 24:43 — 2:0. Порядин — 3 (Куликов, Брынцев), 30:32 — 3:0. Авцин — 12 (Бикмуллин), 32:20 — 4:0. Филатов — 5 (бол., Секстон), 46:03 — 5:0. Грнка — 9 (бол., Депре, Геноуэй), 50:37 — 5:1.Вратари: Макаров — Седлачек (Штепанек, 32:20).Броски: 48 (23+11+14) — 15 (4+6+5).Штраф: 4 — 10.