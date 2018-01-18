«Магнитка» всухую обыграла «Югру»

Магнитогорскийодержал гостевую победу над ханты-мансийской(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В этой встрече по шайбе забросили Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски, двумя голевыми передачами отметился форвард Сергей Мозякин.

Голкипер Илья Самсонов одержал 9-ю победу в сезоне и во второй раз сыграл «на ноль».

Поражение стало для команды Анатолия Емелина третьим подряд. «Магнитка» одержала вторую победу подряд и идет на втором месте в турнирной таблице «Востока».