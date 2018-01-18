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    «Магнитка» всухую обыграла «Югру»

    КХЛ Металлург Мг Югра
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    «Металлург» — «Югра»
    На фото:«Металлург» — «Югра»
    Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над ханты-мансийской «Югрой» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В этой встрече по шайбе забросили Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски, двумя голевыми передачами отметился форвард Сергей Мозякин.

    Голкипер Илья Самсонов одержал 9-ю победу в сезоне и во второй раз сыграл «на ноль».

    Поражение стало для команды Анатолия Емелина третьим подряд. «Магнитка» одержала вторую победу подряд и идет на втором месте в турнирной таблице «Востока».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Эллисон – 17 (Мозякин), 39:20 – 0:1. Осала – 14 (п.в., Тимкин), 58:40 – 0:2. Вольски – 11 (Мозякин, Эллисон), 59:05 – 0:3.Вратари: Билялов (58:22 – 58:40) – Самсонов.Броски: 22 (6+6+10) – 29 (12+9+8).Штраф: 12 – 10.
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