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    «Лада» в овертайме одолела «Барыс»

    КХЛ Лада Барыс
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    «Лада» — «Барыс»
    На фото:«Лада» — «Барыс»
    Тольяттинская «Лада» одержала домашнюю победу над астанинским «Барысом» (4:3 от) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе хозяев отличились Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков.

    За «Барыс» голы на свой счёт записали Алексей Маклюков и Роман Старченко, оформивший дубль.

    Данное поражение стало для подопечных Галыма Мамбеталиева девятым подряд. В свою очередь «Лада» прервала серию поражений, которая составляла три игры к ряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) – «Барыс» (Астана) – 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Маклюков – 2 (бол.), 3:52 – 0:1. Зернов – 16 (Аляев), 6:36 – 1:1. Скороходов – 9 (Зернов, Белоусов), 16:44 – 2:1. Старченко – 7, 31:20 – 2:2. Старченко – 8 (бол., Доус, Даллмэн), 39:56 – 2:3. Геноуэй – 5 (Бочаров), 53:11 – 3:3. Мастрюков – 6 (Геноуэй), 60:48 – 4:3.Вратари: Лазушин – Карлссон.Броски: 32 (14+6+11+1) – 26 (4+12+9+1).Штраф: 10 – 4.
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