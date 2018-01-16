«Лада» в овертайме одолела «Барыс»

Тольяттинскаяодержала домашнюю победу над астанинским(4:3 от) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков.

За «Барыс» голы на свой счёт записали Алексей Маклюков и Роман Старченко, оформивший дубль.

Данное поражение стало для подопечных Галыма Мамбеталиева девятым подряд. В свою очередь «Лада» прервала серию поражений, которая составляла три игры к ряду.