НХЛ. Голы Кузнецова и Тарасенко, передачи Овечкина и Кучерова

«Баффало» — «Виннипег» 4:7

«Баффало» на своем льду уступил «Виннипегу» — 4:7 (1:2, 1:3, 2:2).

В составе «Джетс» по дублю оформили Николай Элерс (22-я и 36-я минуты) и Кайл Коннор (33, 48), по одной шайбе забросили Патрик Лайне (7), Дастин Бафлин (16) и Йоэль Армиа (59). У «Сэйбрз» дубль оформил Джек Айкел (15, 55), по разу отличились Райан О'Райлли (39) и Джейсон Поменвиль (49).

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 17 с половиной минут и сделал 2 броска по воротам.

«Баффало» потерпел пятое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Виннипег» — 4:7 (1:2, 1:3, 2:2) Голы: 0:1 – Лайне (Уилер, Коннор) – 06:43 (5x4), 1:1 – Айкел (Окпосо, О'Райлли) – 14:51 (5x5), 1:2 – Бафлин (Перро, Энстрём) – 15:40 (5x5), 1:3 – Элерс (Перро, Моррисси) – 21:26 (5x5), 1:4 – Коннор (Уилер, Троуба) – 32:49 (5x5), 1:5 – Элерс (Майерс, Литтл) – 35:42 (5x4), 2:5 – О'Райлли (Айкел, Окпосо) – 38:42 (5x4), 2:6 – Коннор (Троуба) – 47:08 (5x5), 3:6 – Поменвиль (Сканделла, О'Райлли) – 48:31 (5x5), 4:6 – Айкел (Окпосо, Ристолайнен) – 54:53 (5x5), 4:7 – Армиа (Копп) – 58:55 (en)Вратари: Ленер, Джонсон — Мэйсон.Штраф: 18 — 6.Броски: 34 (9+11+14) — 37 (13+13+11).

«Баффало» — «Виннипег» 4:7

«Вашингтон» — «Ванкувер» 3:1

«Вашингтон» одержал волевую победу над «Ванкувером» — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

На гол Даниэля Седина на 9-й минуте «столичные» ответили точными бросками Джона Карлсона (16), Ларса Эллера (18) и Евгения Кузнецова (25). Другие российские легионеры «столичных», нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов, отдали по одной результативной передаче.

Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отыграл 16 минут 20 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Ванкувер» — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) Голы: 0:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 08:23 (5x3), 1:1 – Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 15:13 (5x5), 2:1 – Эллер (Боуи) – 17:52 (5x5), 3:1 – Кузнецов (Нисканен, Орлов) – 24:57 (5x5)Вратари: Грубауэр — Маркстрем (56:36 — 59:28).Штраф: 21 — 9.Броски: 36 (11+18+7) — 38 (14+4+20).

«Вашингтон» — «Ванкувер» 3:1

«Оттава» — «Чикаго» 2:8

«Чикаго» забросил восемь шайб «Оттаве» — 8:2 (1:0, 5:2, 2:0).

В составе «ястребов» по два гола забили Ник Шмальц (29-я и 38-я минуты) и Джонатан Тэйвз (30, 44), по одной шайбе забросили Рихард Паник (19), Патрик Шарп (26), Ян Рутта (40) и Патрик Кейн (51). Кейн также отдал 4 голевые передачи, набрав в сумме 5 (1+4) очков.

У «сенаторов» отличились Марк Стоун (31) и Дерек Брассар (37).

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов участия во встрече не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Чикаго» — 2:8 (0:1, 2:5, 0:2) Голы: 0:1 – Паник (Кемпны, Мёрфи) – 18:51 (5x5), 0:2 – Шарп (Кейн, Кемпф) – 25:14 (5x5), 0:3 – Шмальц (Истерли, Кейн) – 28:15 (5x4), 0:4 – Тэйвз (Истерли, Кит) – 29:53 (5x5), 1:4 – Стоун – 30:35 (5x5), 2:4 – Брассар (Стоун, Сеси) – 36:39 (5x5), 2:5 – Шмальц (Шарп, Кейн) – 37:33 (5x4), 2:6 – Рутта (Кейн, Форсберг) – 39:07 (5x4), 2:7 – Тэйвз (Хиностроза) – 43:24 (5x5), 2:8 – Кейн (Кит, Шмальц) – 50:01 (5x4)Вратари: Андерсон (Кондон, 29:53) — Форсберг.Штраф: 14 — 10.Броски: 27 (8+11+8) — 43 (17+14+12).

«Оттава» — «Чикаго» 2:8

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 5:4

«Тампа-Бэй» нанесла поражение «Каролине» — 5:4 (2:2, 1:1, 2:1).

В составе «Лайтнинг» хет-трик оформил Тайлер Джонсон (17-я, 22-я и 56-я минуты), по голу забили Виктор Хедман (11) и Джейк Дотчин (50). У «Харрикейнз» две шайбы забросил Джастин Фолк (31, 59), по разу отличились Брок Макгинн (4) и Себастьян Ахо (13).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров достиг отметки в 60 очков за сезон, сделав голевую передачу, его коллега по амплуа Владислав Наместников отыграл 17 минут 34 секунды. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 15 минут 31 секунду, голкипер Андрей Василевский записал на свой счет 28 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» – «Каролина» – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) Голы: 0:1 – Макгинн (Уильямс, Слэвин) – 03:23 (5x4), 1:1 – Хедман (Кучеров, Стэмкос) – 10:02 (5x5), 1:2 – Ахо – 12:10 (5x5), 2:2 – Джонсон (Строльман, Пойнт) – 16:26 (5x5), 3:2 – Джонсон (Дотчин, Пойнт) – 21:58 (5x5), 3:3 – Фолк (Терявяйнен, Стаал) – 30:36 (5x4), 4:3 – Дотчин (Пойнт, Палат) – 49:27 (5x5), 5:3 – Джонсон (Хедман) – 54:54 (5x5), 5:4 – Линдхольм (Фолк, Терявяйнен) – 58:42 (6x5)Вратари: Василевский – Уорд (57:05 – 58:42, 59:01 – 59:08, 59:12).Штраф: 8 – 0.Броски: 34 (14+11+9) – 32 (8+15+9).

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 5:4

«Миннесота» — «Калгари» 2:3 ОТ

«Миннесота» в овертайме проиграла «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).

В основное время в составе «Флэймз» отличились Майкл Ферланд (6-я минута) и Шон Монахан (40), за «Уайлд» голы забили Микаэль Гранлунд (48) и Джаред Спаржон (53). Победу «огонькам» принес точный бросок Дуги Хэмилтона на 3-й минуте овертайма.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) Голы: 0:1 – Ферланд (Монахан, Годро) – 06:00 (5x5), 0:2 – Монахан (Ферланд, Годро) – 39:09 (5x5), 1:2 – Гранлунд (Койву, Сутер) – 47:16 (5x5), 2:2 – Спаржон (Сутер, Гранлунд) – 52:13 (5x5), 2:3 – Хэмилтон (Годро, Джиордано) – 62:39 (3x3)Вратари: Стэлок (57:32 — 57:36) — Смит.Штраф: 12 — 14.Броски: 35 (8+10+15+2) — 29 (8+14+5+2).

«Миннесота» — «Калгари» 2:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 2:1

«Нэшвилл» обыграл «Эдмонтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

В составе «Предаторз» отличились Крэйг Смит (9-я минута) и Виктор Арвидссон (16), за «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Макдэвид (21).

Защитник «хищников» Алексей Емелин провел на льду 15 минут 27 секунд и отметился одним броском по воротам и одним силовым приемом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: 1:0 – Смит (Арвидссон, Суббэн) – 08:26 (5x4), 2:0 – Арвидссон (Йози, Джохансен) – 15:31 (5x5), 2:1 – Макдэвид (Беннинг, Драйзайтль) – 20:44 (5x5)Вратари: Ринне — Тэлбот (58:04).Штраф: 2 — 6.Броски: 24 (11+7+6) — 26 (8+11+7).

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 2:1

«Сент-Луис» — «Флорида» 4:7

«Сент-Луис» и «Флорида» забросили 11 шайб на двоих — 4:7 (2:2, 1:3, 1:2).

В составе «Блюз» отличились Пол Штястны (1-я минута), Колтон Парэйко (9), Владимир Тарасенко (25) и Тейдж Томпсон (58). У «Пантерз» дубль оформил Винсент Трочек (37, 59), по одному голу забили Аарон Экблад (10), Александр Барков (17), Радим Врбата (33), Джонатан Юбердо (36) и Колтон Севьюр (54). Тарасенко также отдал одну голевую передачу, Барков — две.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев записал себе в актив 2 (0+2) очка, его коллега по амплуа из «Флориды» Евгений Дадонов — 1 (0+1) очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Флорида» — 4:7 (2:2, 1:3, 1:2) Голы: 1:0 – Штястны (Эдмундсон, Барбашев) – 00:48 (5x5), 2:0 – Парэйко (Тарасенко, Шенн) – 08:05 (5x5), 2:1 – Экблад (Яндл, Мальгин) – 09:14 (4x4), 2:2 – Барков (Юбердо, Дадонов) – 16:57 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Барбашев, Штястны) – 24:17 (5x5), 3:3 – Врбата (Брикли, Трочек) – 32:33 (5x5), 3:4 – Юбердо (Барков) – 35:55 (4x4), 3:5 – Трочек (Мэтисон) – 36:37 (4x4), 3:6 – Севьюр (Маккензи) – 53:02 (4x5), 4:6 – Томпсон (Соботка) – 57:19 (5x5), 4:7 – Трочек (Юбердо) – 57:56 (en)Вратари: Аллен (Хаттон, 36:37, 57:31 — 57:56) — Раймер.Штраф: 13 — 13.Броски: 30 (7+9+14) — 36 (15+12+9).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com