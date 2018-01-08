ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дубль Стоа принес «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»

    КХЛ Нефтехимик Спартак
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Спартак» — «Нефтехимик»
    На фото:«Спартак» — «Нефтехимик»
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа , ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. Хет-трик из голевых передач на счету Александра Хохлачева.

    Голы «Нефтехимика» на свой счёт сумели записать Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.

    Для московской команды эта победа стала четвертой в семи последних играх. Нижнекамцы за аналогичный период потерпели пять поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Стоа — 12 (Лаюнен, Хохлачев), 0:34 — 1:0. Еглич — 2 (Эверберг), 10:11 — 1:1. Лещенко — 10 (Калинин, Хохлачев), 26:41 — 2:1. Фазылзянов — 1 (Куликов), 27:30 — 2:2. Стоа — 13 (Кольцов, Хохлачев), 28:25 — 3:2.Вратари: Беспалов — Макаров (59:22).Броски: 23 (3+12+8) — 33 (14+9+10).Штраф: 4 — 2.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Салават» одолел «Торпедо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 января
    •
  • КХЛ. Победный дубль Вовченко, «Ак Барс» вновь стал лидером на Востоке
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 января
    •
  • 06/01
    • «Ак Барс» в Москве одолел «Спартак»
  • 04/01
    • «Спартак» одолел «Салават Юлаев»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Будет ли разгром на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 11 января
  • 1,60
    •
  • Компенсирует ли «Лас-Пальмас» неудачи в Примере успехом в Кубке?
  • «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на Кубок Испании 9 января
  • 2,60
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 21:21
    • Назаров: Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион
  • КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Салават» одолел «Торпедо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 января
    • 20:20
  • 19:50
    • «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Торпедо»
  • 19:41
    • «Ак Барс» уступил «Северстали»
  • Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    • 16:00
  • Очередные достижения СКА и ЦСКА, «Йокерит» уже в плей-офф, интрига на Востоке
  • Итоги недели в КХЛ
    • 14:35
  • 12:49
    • Сорокин, Медведев и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
  • 09:27
    • Малкин — вторая звезда дня в НХЛ
  • НХЛ. Дубль Малкина, сэйвы Бобровского, голы Кучерова и Овечкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января
    • 09:14
  • 07:16
    • НХЛ назвала имена главных тренеров команд на Матч всех звезд
  • КХЛ. ЦСКА выиграл дивизион Тарасова, СКА — дивизион Боброва
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 января
    • Вчера в 22:18
  • 07/01
    • ЦСКА обыграл «Слован» в Братиславе
  • Россия без медалей, США без золота, успех Канады и Швеции
  • Итоги молодежного чемпионата мира по хоккею
    • Вчера в 20:29
  • 07/01
    • «Локомотив» в овертайме одолел «Динамо»
  • 07/01
    • Российские хоккеистки уступили США в матче МЧМ-2018
  • 07/01
    • «Магнитка» одолела на выезде «Йокерит»
  • 07/01
    • СКА лишил «Ладу» шансов на плей-офф
  • «Коламбус» попробует сдержать атаку «Торонто»
  • «Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 января
    • 1,94Завтра в 03:00
  • «Барыс» попробует сохранить надежды на плей-офф в матче с «Амуром»
  • «Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 9 января
    • 1,60Завтра в 12:30
  • 07/01
    • Три очка Полыгалова помогли «Трактору» выиграть у «Автомобилиста»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон