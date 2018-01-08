Дубль Стоа принес «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»

В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа , ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. Хет-трик из голевых передач на счету Александра Хохлачева.
Голы «Нефтехимика» на свой счёт сумели записать Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.
Для московской команды эта победа стала четвертой в семи последних играх. Нижнекамцы за аналогичный период потерпели пять поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Стоа — 12 (Лаюнен, Хохлачев), 0:34 — 1:0. Еглич — 2 (Эверберг), 10:11 — 1:1. Лещенко — 10 (Калинин, Хохлачев), 26:41 — 2:1. Фазылзянов — 1 (Куликов), 27:30 — 2:2. Стоа — 13 (Кольцов, Хохлачев), 28:25 — 3:2.Вратари: Беспалов — Макаров (59:22).Броски: 23 (3+12+8) — 33 (14+9+10).Штраф: 4 — 2.