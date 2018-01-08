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    «Ак Барс» уступил «Северстали»

    КХЛ Ак Барс Северсталь
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    «Ак Барс» — «Северсталь»
    На фото:«Ак Барс» — «Северсталь»
    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе хозяев отличились Вадим Кудако, Адам Мазур, Юрий Трубачёв и Руслан Карлин, оформивший дубль.

    У «Ак Барса» голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу.

    Отметим, что защитник «Северстали» Кудако забил свой первый гол в лиге, для этого ему потребовалось провести 135 встреч.

    Команда Александра Гулявцева вернулась в зону плей-офф Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Кудако — 1 (Казаковцев, Странски), 7:07 — 1:0. Галиев — 9, 7:33 — 1:1. Азеведо — 14 (Секач), 7:53 — 1:2. Мазур — 5, 13:44 — 2:2. Карлин — 4 (Рыбин, Калашников), 27:48 — 3:2. Трубачев — 5 (Гераськин), 49:05 — 4:2. Карлин — 5 (п.в., Вовченко), 58:58 — 5:2.Вратари: Гудачек — Шарыченков (56:12 — 58:07, 58:20 — 58:58).Броски: 28 (14+5+9) — 30 (6+10+14).Штраф: 10 — 8.
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