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    КХЛ. «Спартак» обыграл «Салават», «Торпедо» уступило «Ак Барсу»

    Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 января

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    «Ак Барс» — «Торпедо»
    «Ак Барс» — «Торпедо»
    В четверг, 4 января, в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные четыре матча.

    «Спартак» – «Салават Юлаев» 3:2

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За красно-белых шайбы забросили Артём Подшендялов, Александр Хохлачёв, Райан Стоа.

    В составе уфимцев отличились Энвер Лисин и Филип Ларсен.

    Для «Спартака» эта победа стала третьей в четырех последних играх. «Салават Юлаев», в свою очередь, прервал серию из четырех выигранных встреч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Подшендялов — 7 (Лещенко, Лаюнен), 21:12 — 1:0. Лисин — 11 (Зубов), 27:00 — 1:1. Хохлачев — 14 (Радил, Кольцов), 28:11 — 2:1. Ларсен — 11, 39:41 — 2:2. Стоа — 11 (Подшендялов), 43:38 — 3:2.Вратари: Беспалов (Трушков, 28:11, Беспалов, 39:41) — Кареев (58:18).Броски: 27 (11+10+6) — 31 (4+11+16).Штраф: 4 — 4.

    «Торпедо» – «Ак Барс» 3:7

    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Иржи Секач, Атте Охтамаа, Никита Язьков, Антон Глинкин и Василий Токранов.

    За хозяев шайбы забросили Егор Дугин, Иван Захарчук и Геннадий Столяров.

    Отметим, что в составе казанцев результативной передачей отметился Александр Бурмистров, для которого эта игра стала первой после возвращения из НХЛ. Также

    Для «Торпедо» это поражение стало четвертым подряд. «Ак Барс» за аналогичный период одержал две победы при двух поражениях.

    «Торпедо» идет пятым в Западной конференции. «Ак Барс» стал первым на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Ак Барс» (Казань) – 3:7 (1:2, 0:4, 2:1)
    Голы: Ткачев — 18 (бол., Язьков), 5:22 — 0:1. Секач — 14 (бол., Глухов), 8:31 — 0:2. Дугин — 12 (бол., Даугавиньш), 14:08 — 1:2. Охтамаа — 2 (Азеведо, Секач), 21:23 — 1:3. Язьков — 8 (Лукоянов), 22:48 — 1:4. Глинкин — 8 (Глухов), 28:26 — 1:5. Ткачев — 19 (Азеведо, Марков), 35:09 — 1:6. И. Захарчук — 5 (Мозер, Веряев), 48:58 — 2:6. Столяров — 8 (мен.), 50:49 — 3:6. Токранов — 7 (бол., Ткачев, Бурмистров), 51:30 — 3:7.Вратари: Галимов (Лисутин, 21:23) — Гарипов.Броски: 16 (10+3+3) — 26 (7+15+4).Штраф: 8 — 16.

    ХК «Сочи» – «Северсталь» 4:1

    Череповецкая «Северсталь» потерпела гостевое поражение от ХК «Сочи» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе «леопардов» дубль оформил нападающий Дмитрий Лугин, а также по разу отличились форварды Эрик О'Делл и Шон Коллинз.

    У гостей шайбу забросил нападающий Александр Бумагин.

    «Сочи» занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, «Северсталь» — 9-е.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Лугин — 5 (Шмелев, Щитов), 25:23 — 1:0. Лугин — 6 (Шмелев), 29:04 — 2:0. О`Делл — 12, 43:31 — 3:0. Бумагин — 9 (Кагарлицкий, Мазур), 46:35 — 3:1. Коллинс — 10 (п.в., Уэллман), 58:18 — 4:1.Вратари: Барулин — Гудачек (56:36 — 58:18).Броски: 27 (7+15+5) — 32 (9+5+18).Штраф: 4 — 8.

    «Динамо» Р – «Нефтехимик»

    4 декабря, 20:30 мск

    Прервет ли «Торпедо» серию неудач в игре с «Ак Барсом»?«Торпедо» – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 4 января
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