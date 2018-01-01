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    Зайцев: Провалили второй период со шведами

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    Егор Зайцев
    На фото:Егор Зайцев
    Защитник молодежной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение в матче со Швецией (3:4 Б) и предстоящий четвертьфинал МЧМ с США.

    «Во втором периоде много удалялись, "три на пять" очень много играли, много потеряли сил. Второй период вообще провалили из-за удалений. Надо исправлять. В меньшинстве игру не выиграешь.

    Подготовка к шведам? Да, мы разобрали их игру в большинстве, в равных составах, были готовы. Хоккей — такая игра, что голы строятся на ошибках. Мы где-то ошиблись и они нас наказали, а мы наказали их за их ошибки. Буллиты — это лотерея, и мы в ней проиграли сегодня.

    США — хороший соперник. Мы будем максимально готовы, сейчас у нас два дня на отдых, и мы будем настроены только на победу, потому что нам надо идти дальше.

    За счёт чего команда может добавить? Опять же, меньше удалений, чтобы силы не терять. В принципе, сегодня была такая игра, что мы могли выигрывать, но ошибки и удаления нас подвели. Сейчас разберем все конкретно, тренеры покажут нам наши ошибки, мы сделаем выводы и будем идти дальше», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.

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