Чехи обыграли сборную Швейцарии на МЧМ

На фото: Команда Филипа Пешана вышла в плей-офф 2018.worldjunior.hockey

Сборнаянанесла поражение командев матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Баффало — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

У победителей шайбы забросили Якуб Лауко (3-я минута), Мартин Нечас (12), Кристиан Райхель (23, 58), Мартин Каут (29) и Даниэль Куровски (48). В составе проигравших отличились Кен Егер (3), Дарио Рорбах (23) и Элиа Рива (24).

Отметим, что сборная Чехии перебросала соперника 60-31.

Чешская сборная набрала девять очков, сборная Швейцарии завершила групповой раунд с тремя очками на четвертом месте в группе.