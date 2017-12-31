Чехи обыграли сборную Швейцарии на МЧМ

У победителей шайбы забросили Якуб Лауко (3-я минута), Мартин Нечас (12), Кристиан Райхель (23, 58), Мартин Каут (29) и Даниэль Куровски (48). В составе проигравших отличились Кен Егер (3), Дарио Рорбах (23) и Элиа Рива (24).
Отметим, что сборная Чехии перебросала соперника 60-31.
Чешская сборная набрала девять очков, сборная Швейцарии завершила групповой раунд с тремя очками на четвертом месте в группе.
Молодежный чемпионат мира. Группа В
Швейцария — Чехия — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Голы: 0:1 – Лауко (Гайек, Будик) – 02:38 (5x5), 1:1 – Егер (Миранда, Курашев) – 02:51 (5x5), 1:2 – Нечас (Каут, Гайек) – 11:07 (5x4), 1:3 – Райхель (Павлик) – 22:11 (5x5), 2:3 – Рорбах – 22:20 (5x5), 3:3 – Рива (Ле Культр, Хайм) – 23:55 (5x4), 3:4 – Каут (Михнач, Нечас) – 28:38 (5x4), 3:5 – Куровски (Кодытек) – 47:46 (5x5), 3:6 – Райхель (Куровски) – 57:40 (5x5)Вратари: Вютрих — Шкарек, Корженарж.Штраф: 4 — 8.Броски: 31 (14+9+8) — 60 (22+16+22).