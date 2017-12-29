Сборная России обыграла белорусов на МЧМ-2018

одержала победу над(5:2) в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, проходящего в Баффало.

В составе россиян отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.

Шайбы белорусов на счету Дмитрия Дерябина и Сергея Пищука.

Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков.

В следующем матче, который пройдет 1 января, россияне встретятся со сборной Швеции. Шведы лидируют в турнирной таблице, набрав столько же баллов, но имея одну игру в запасе.