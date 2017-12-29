Сборная России обыграла белорусов на МЧМ-2018

В составе россиян отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.
Шайбы белорусов на счету Дмитрия Дерябина и Сергея Пищука.
Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков.
В следующем матче, который пройдет 1 января, россияне встретятся со сборной Швеции. Шведы лидируют в турнирной таблице, набрав столько же баллов, но имея одну игру в запасе.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Белоруссия — Россия — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы: Полодян — 2 (Алтыбармакян, Мальцев), 10:14 — 0:1. Рубцов — 1 (Каюмов), 12:44 — 0:2. Костин — 2 (Свечников), 23:33 — 0:3. Дерябин — 1 (Пищук), 42:03 — 1:3. Каюмов — 3 (Рубцов, Манукян), 44:21 — 1:4. Костин — 3 (Свечников, Иванов), 48:12 — 1:5. Пищук — 1 (Мартынов), 50:43 — 2:5.Вратари: Грищенко — Сухачев.Броски: 19 (3+6+10) — 40 (15+14+11).Штраф: 6 — 10.