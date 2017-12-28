Сборная Белоруссии проиграла швейцарцам на МЧМ-2018

обыграла(3:2) в матче молодёжного чемпионата мира — 2018, проходящего в американском Баффало.

В составе победителей отличились Николас Мюллер, Кристиан Вольвенд и Филипп Курашев.

За Белоруссию шайбы на счету Максима Сушко и Виктора Бовбеля.

Белорусская команда потерпела второе поражение на турнире, а для швейцарцев это была первая игра.