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    Сборная Белоруссии проиграла швейцарцам на МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Швейцарии Сборная Белоруссии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии (3:2) в матче молодёжного чемпионата мира — 2018, проходящего в американском Баффало.

    В составе победителей отличились Николас Мюллер, Кристиан Вольвенд и Филипп Курашев.

    За Белоруссию шайбы на счету Максима Сушко и Виктора Бовбеля.

    Белорусская команда потерпела второе поражение на турнире, а для швейцарцев это была первая игра.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Швейцария — Белоруссия — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Мюллер — 1, 8:07 — 1:0. Сушко — 1 (Мартынюк, Габрусь), 18:34 — 1:1. Бовбель — 1 (бол., Литвинов, Сушко), 44:25 — 1:2. Нусбаумер — 1 (Леунбергер), 48:12 — 2:2. Курашев — 1 (Мальяр, Миранда), 51:16 — 3:2.Вратари: Вютрих — Грищенко (59:15).Броски: 39 (16+14+9) — 29 (11+7+11).Штраф: 4 — 2.
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