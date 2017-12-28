Сборная Белоруссии проиграла швейцарцам на МЧМ-2018

В составе победителей отличились Николас Мюллер, Кристиан Вольвенд и Филипп Курашев.
За Белоруссию шайбы на счету Максима Сушко и Виктора Бовбеля.
Белорусская команда потерпела второе поражение на турнире, а для швейцарцев это была первая игра.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Швейцария — Белоруссия — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Мюллер — 1, 8:07 — 1:0. Сушко — 1 (Мартынюк, Габрусь), 18:34 — 1:1. Бовбель — 1 (бол., Литвинов, Сушко), 44:25 — 1:2. Нусбаумер — 1 (Леунбергер), 48:12 — 2:2. Курашев — 1 (Мальяр, Миранда), 51:16 — 3:2.Вратари: Вютрих — Грищенко (59:15).Броски: 39 (16+14+9) — 29 (11+7+11).Штраф: 4 — 2.