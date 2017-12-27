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    Сборная Швеции разгромила белорусов на МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Швеции Сборная Белоруссии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Швеции уверенно обыграла команду Белоруссии (6:1) в матче молодёжного чемпионата мира — 2018, проходящего в Баффало.

    В составе победителей отличились Элиас Петтерссон, Эрик Бреннстрём, Гленн Густафссон, Йеспер Боквист и Лиас Андерссон, оформивший дубль.

    Белорусы ответили лишь результативным броском Егора Шаранговича при игре в меньшинстве.

    Сборные Швеции и Белоруссии выступают в группе B. Ранее в этой же группе состоялся матч Чехия — Россия (5:4).

    Молодежный чемпионат мира. Группа В
    Белоруссия — Швеция — 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
    Голы: Петтерссон — 1 (бол., Далин), 8:44 — 0:1. Шарангович — 1 (мен.), 14:56 — 1:1. Бреннстрем — 1 (Нюландер, Стин), 30:57 — 1:2. Густафссон — 1 (Г. Линдстрем, Селльгрен), 32:33 — 1:3. Боквист — 1 (Бреннстрем, Карлстрем), 34:18 — 1:4. Андерссон — 1 (бол., Нюландер, Петтерссон), 42:17 — 1:5. Андерссон — 2 (Далин, Карлстрем), 51:07 — 1:6.Вратари: Грищенко — Густавссон.Броски: 9 (2+3+4) — 36 (10+14+12).Штраф: 16 — 8.
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